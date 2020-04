Boris Johnson, tractat amb oxigen en el moment d'ingressar a l'hospital

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha necessitat tractament amb oxigen després que aquesta nit de diumenge ingressés a l'Hospital Saint Thomas, al centre de Londres, d'acord amb el comunicat oficial de Downing Street, com a "mesura de precaució". Amb tot, The Times està informant aquest dilluns que el premier, que va anunciar el 27 de març que havia donat positiu de coronavirus, ha necessitat oxigen, per bé que en cap moment, i sempre segons la informació oficial, el seu ingrés va ser d'urgència.

El portaveu del primer ministre, però, no ha volgut confirmar com va ser tractat Johnson ni tampoc si va rebre oxigen. En els darrers minuts, el premier ha volgut sortir al pas d'alguns rumors que des de primera hora corrien entre mitjans de comunicació i xarxes socials sobre el seu estat. Així, ha piulat el següent: "Ahir a la nit, per consell del meu metge, vaig anar a l'hospital a fer algunes proves rutinàries, ja que encara pateixo símptomes de coronavirus. Estic de bon humor i mantinc contacte amb el meu equip, mentre treballem junts per lluitar contra aquest virus i mantenir-nos a tots segurs.

Boris Johnson. Vull donar les gràcies a tot el brillant personal de l'NHS que té cura de mi i d'altres persones en aquests difícils moments. Sou el millor de Regne Unit", conclou.

Johnson és líder del Partit Conservador des del juliol. Però els tories fa deu anys que sistemàticament han retallat el pressupost de la sanitat pública britànica, que comptava, fins al moment de l'esclat de la crisi, amb poc més de 6,8 llits de cures intensives per cada 100.000 habitants.

D'acord amb els metges, a Johnson se li va aconsellar la visita hospitalària a causa de la persistència dels símptomes que presenta, febre alta i tos continuada. Altres mitjans d'informació britànics, com la BBC, també informen a hores d'ara que la "condició de Johnson és, potser, més seriosa del que Downing Street originàriament va anunciar". Malgrat això, en les dues aparicions de Johnson a través de les xarxes socials que ha protagonitzat des que es va autoconfinar en un apartament del número 11 de Downing Street, el premier havia parlat en tot moment de "símptomes lleus".

Ara per ara, però, el que sí que se sap oficialment sobre l'estat de salut del primer ministre britànic és que al llarg de la nit i durant tot el dia d'avui serà sotmès a diverses proves per comprovar tant els seus nivells d’oxigen com el nombre de glòbuls blancs i l'estat del fetge i els ronyons, abans que sigui donat d'alta. Molt probablement, també se sotmetrà a un electrocardiograma. La doctora Sarah Jarvis, molt popular al Regne Unit pels seus programes a la BBC sobre medicina i salut, ha comentat a la cadena pública que al primer ministre també se li faran radiografies dels pulmons.

La en principi temporal hospitalització de Johnson, que com a mínim es pot allargar fins demà dimarts, ha obert el debat sobre la seva capacitació per continuar al davant de l'executiu en uns moments crítics com els actuals. Downing Street insistia diumenge a la nit que es trobava en plenitud de les seves funcions. Per la seva banda, el ministre d'Habitatge i Comunitats, Robert Jenrick, ha assegurat aquest dilluns que "està sent sotmès a diferents test i que [efectivament] continua al càrrec del govern".

Amb tot, la reunió del comitè de crisi que segueix l'evolució de la pandèmia ha estat presidida per Dominic Raab, el ministre d'Exteriors i, a la pràctica, el número 2 de l'executiu com a primer secretari d'Estat. I continuarà fins al retorn de Johnson a Downing Street. D'altra banda, la pròxima reunió setmanal del govern, que tradicionalment té lloc els dimarts, ha quedat suspesa.