Grècia comença a omplir el camp que substitueix Mória

El nou campament de tendes que substitueix el de Mória, a l'illa grega de Lesbos, comença a omplir-se a poc a poc. Els primers 200 residents han entrat aquest diumenge al recinte, en un procés lent a causa de les prevencions imposades contra el coronavirus. De fet, set dels nous veïns han donat positiu en els tests i ja es troben en mòduls separats, segons avança l'edició digital d' Ekathimerini. Les autoritats gregues han explicat que els primers hostes seran famílies amb criatures i malalts, els col·lectius més vulnerables. La reubicació, però, es fa en contra del desig dels migrants, que esperaven que se'ls autoritzés a traslladar-se fins a la Grècia continental, per tenir més oportunitats de buscar-se la vida i més serveis que no en el campament destruït per la fúria del foc.

La nova instal·lació està situada a uns dos quilòmetres de la capital de Lesbos, Mitilene, en un vell camp de tir de l'exèrcit, a prop del petit camp de Kara Tepé, erigit al començament de la crisi migratòria, el 2015, per acollir els grups més vulnerables. Les ONG alerten que no és la solució per als més de 12.000 residents que ocupaven Mória i exigeixen que la Unió Europea s'afanyi per demanar als estats membres que acceptin migrants. França ja ha anunciat que en les pròximes setmanes n'acollirà un centenar, una oferta que s'afegeix a la d'assumir part dels menors no acompanyats. Amb tot, són gestos insuficients i Brussel·les encara trigarà dues setmanes més a presentar la seva nova proposta de redistribució de refugiats, és a dir, que els problemes en aquesta illa grega van per llarg.

651x366 Un mar de tendes de lona blanques substitueixen el camp de Mória, devastat per l'incendi / ORESTIS PANAGIOTOU / EFE Un mar de tendes de lona blanques substitueixen el camp de Mória, devastat per l'incendi / ORESTIS PANAGIOTOU / EFE

Entre els refugiats ja no els queda paciència, exhaurida per anys d'espera bloquejats a Lesbos a l'espera que es resolguin les peticions d'asil. Prova d'aquesta desesperança són les mostres de ràbia de les últimes hores en què els antics residents de Mória protesten a les portes per les condicions indignes en què es troben, sense sostres ni serveis higienicosanitaris, ja que des que es va cremar el campament es veuen obligats a sobreviure a la intempèrie sense més ajuda que els aliments i l'aigua que les ONG fan arribar amb comptagotes.

Els veïns de Mitilene continuen amb el bloqueig de carreteres, en la seva particular lluita per evitar un segon camp de refugiats permanent. El govern d'Atenes no cedeix i manté els plans de mantenir els immigrants a Lesbos, i aquest matí han arribat al port cinc nous esquadrons d'antiavalots i més camions de la policia, així com diversos vehicles blindats. Dissabte la policia no va dubtar a fer servir la força dels gasos lacrimògens com a resposta a les pedres que llançaven grups de refugiats per denunciar l'apatia europea.

A més, dissabte va atracar a l'illa una barca amb 21 persones de diverses nacionalitats, que han anat a parar en una àrea reservada de l'illa perquè passin la quarantena pel coronavirus. Es tracta de la segona pastera que arriba en aquest mes de setembre, la prova que els fluxos migratoris no s'aturen ni per tots els obstacles i lleis que s'interposin a la necessitat de fugir de guerres i misèries.