Pfizer retalla la previsió de producció de la seva vacuna per al 2020

Pfizer ha reduït els objectius de producció de la seva vacuna per a aquest 2020. Problemes en la cadena de subministrament dels components han obligat la farmacèutica nord-americana, que treballa juntament amb la biotecnològica alemanya BioNTech, ha posar el fre de mà, demostrant així que un cop superat el gran repte que suposava tenir un dosi autoritzada i prou efectiva per combatre el coronavirus, ara caldrà vèncer un altre entrebanc potser igual de dificultós: lliurar milers de milions de vials en el mínim temps possible i sense comprometre’n la seguretat.

En les últimes setmanes Pfizer havia informat que preveia produir 50 milions de dosis de la seva vacuna ja aquest 2020, una dada inferior a la fita anterior, de 100 milions. La vacuna de Pfizer obliga a inocular dues dosis, és a dir, amb 50 milions podrien immunitzar-se 25 milions de persones. En declaracions a l’Agència Reuters, un portaveu de l'empresa ha assegurat que "el nivell d’augment de la cadena de subministrament de matèries primeres ha trigat més del que s'esperava". També ha comentat que el fet que s’hagin obtingut els resultats de l’assaig clínic de fase III més tard del previst també ha contribuït a l’alentiment de la producció. Amb tot, la companyia assegura que les modificacions en les línies de producció de Pfizer ja han finalitzat i la vacuna ja es produeix a un ritme ràpid.

El diari Wall Street Journal, el primer a informar dels problemes a última hora de la nit de dijous als Estats Units, va citar una font implicada directament en el desenvolupament de la vacuna que assegurava que el fet que "alguns dels primers lots de matèries primeres no complien els estàndards" era la causa que inicialment va originar els retards.

Pfizer va sol·licitar al novembre l’autorització d’emergència per a la seva vacuna covid-19 dels reguladors dels Estats Units. Els funcionaris nord-americans esperen que la vacuna obtingui l'autorització reglamentària aquest mes, i el govern dels Estats Units preveu que la seva primera assignació de la vacuna inclogui 6,4 milions de dosis.

Per la seva banda, els reguladors del Regne Unit ja n’han autoritzat l’ús i en les últimes hores, segons que informa aquest divendres el Daily Telegraph, el primer lot de 800.000 dosis ja ha arribat a territori britànic. A hores d’ara, però, s’ignora quan i quantes dosis podran arribar abans de finals del 2020.