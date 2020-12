Identificada una nova mutació del coronavirus al Regne Unit

El Regne Unit ha identificat en els últims dies una nova mutació del coronavirus. Ho ha confirmat aquest dilluns a la tarda el ministre de Sanitat, Matt Hancock, davant el Parlament, en el moment d'anunciar tot un seguit de noves restriccions que afecten, bàsicament, el sud i el sud-est del país.

"L'anàlisi inicial suggereix –d'acord amb la declaració del ministre– que aquesta variant es propaga més ràpidament que les fins ara identificades". De moment s'han detectat més de mil casos amb aquesta nova soca del SARS-Cov-2, tot i que també han estat referides per gairebé seixanta autoritats locals diferents. "I les xifres augmenten ràpidament", ha reblat. Amb tot, va voler tranquil·litzar la població assegurant que és "molt improbable" que les diferents vacunes en marxa no puguin combatre efectivament aquesta nova soca.

A conseqüència de l'augment de casos a Londres, que experimenta un creixement sostingut i continuat als 33 districtes de la capital des de mitjans d'octubre, el ministeri de Sanitat ha decidit situar tota la conurbació i algunes parts dels comtats d'Essex i de Hertforshire, fronterers amb l'àrea metropolitana a l'est, en el màxim nivell de restriccions des d'aquest mateix dimecres a les 00.01 hores.

651x366 Incidència setmanal a Londres des del mes de setembre en els 33 districtes de la ciutat / / COVID DATA BASE / GREATER LONDON AUTHORITY Incidència setmanal a Londres des del mes de setembre en els 33 districtes de la ciutat / / COVID DATA BASE / GREATER LONDON AUTHORITY

Aquest nivell, el grau més elevat de l'alerta actual abans del confinament total, implica el tancament de tota l'hostaleria, amb l'excepció d'aquells negocis que puguin demostrar que serveixen menjar per emportar-se o a domicili. Des de mitjans d'octubre els casos per cada 100.000 habitants han augmentat a tota la ciutat i s'han situat des de menys de 100 als 33 districtes de la ciutat fins a superar els 200 en almenys 17. La màxima incidència és de 471 casos per cada 100.000 habitants.

La nova galleda d'aigua freda sobre el sector amenaça milers de llocs de treball. Però el govern, per a frustració dels empresaris –tant de cadenes com petits propietaris– no ha anunciat de moment cap mesura de suport per eixugar les noves pèrdues que implicaran les limitacions.

Aquest matí, dins l'esforç per controlar la situació, han començat les proves massives entre la població estudiantil de les zones més afectades. Districtes com ara Greenwich, al sud-est de Londres, han aconsellat a totes les escoles sota la seva autoritat que tanquin avui mateix i facin la resta de les classes fins a les vacances de Nadal –que comencen dijous– en format virtual. La nova situació també obliga a tancar espectacles esportius, tant a l'aire lliure com en recintes tancats, gimnasos i cinemes o teatres, que havien començat a reobrir molt tímidament al West End, hauran de tancar.

Tot i admetre l'increment de casos i de la pressió sobre els hospitals de l'NHS (Sistema Públic de Salut), el ministre s'ha resistit, si més no de moment, a considerar una possible nova avaluació dels plans per als dies de Nadal. En principi, el seu executiu i els governs d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord van acordar relaxar totes les mesures de mobilitat entre els dies 23 i 27 de desembre. Hancock ha demanat reiteradament "responsabilitat personal" per evitar que després de Nadal hi hagi una tercera onada quan, de fet, la segona continua a l'alça.

La decisió contrasta amb la que s'ha adoptat a Alemanya, que des d'aquest dimecres tanca tota l'activitat no essencial. Hancock i el govern, molt pressionats per un sector dels tories, no hi volen tornar a arribar. Entre altres raons perquè arran del nou enduriment de mesures a la capital, l'esforç del segon confinament del novembre fins al 2 de desembre pot semblar tan gratuït com inútil. De fet, ho sembla, com alguns dels parlamentaris li han recordat en el decurs del debat que ha seguit aquesta tarda als seus anuncis.