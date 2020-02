Com ens podem protegir del coronavirus?

El brot de coronavirus Covid-19 ha desencadenat una alarma mundial perquè es tracta d'una nova malaltia que s'escampa ràpidament i perquè encara no s'han desenvolupat ni un tractament ni una vacuna per aturar-ne l'expansió. Fins i tot més ràpid que el virus s'escampen la por, la rumorologia i les notícies falses. Resumim a continuació la informació contrastada per les autoritats sanitàries internacionals, espanyoles i catalanes sobre el que se sap del virus i com prevenir-ne l'expansió.

Què es el Covid-19?

És un virus de la família dels coronavirus que es va detectar per primer cop a la ciutat xinesa de Wuhan el desembre passat. Com altres virus del mateix tipus (el SARS i el MERS) va passar dels animals a les persones. Es creu que aquest salt es va produir en un mercat d'animals vius de Wuhan i que hauria passat dels ratpenats als pangolins i després a l'ésser humà.

Quins símptomes provoca?

Els símptomes més comuns són lleus: febre, cansament i tos seca. Alguns pacients han presentat mal de cap, dolors musculars, congestió nassal i diarrea. Alguns dels infectats no han presentat cap símptoma ni malestar. La majoria de pacients (aproximadament el 80%) es recuperen sense tractament. Un de cada sis ha empitjorat fins a un estat greu amb dificultats respiratòries i pneumònia. Les persones grans o amb patologies prèvies hi són més vulnerables. Un 3% dels contagiats han mort. Però aquest índex varia molt geogràficament: a Hubei, la província xinesa a l'epicentre del brot, sí que arriba al 3% de mortalitat, però fora d'allà la taxa baixa fins al 0,4% de mortalitat.

Com es contagia?

Com qualsevol virus respiratori, el Covid-19 es transmet principalment per contacte amb una persona infectada a través de les gotícules de saliva o de secrecions nassals que es generen amb la tos o els esternuts. Aquestes gotes poden infectar una persona sana si li arriben a la boca, el nas o els ulls (les mucoses), per la qual cosa l'OMS recomana mantenir una distància mínima d'un metre de les persones malaltes. El virus també es transmet a través de les superfícies on aterren aquestes gotes si es toca aquesta superfície i després es porten les mans a la boca o el nas. Encara no s'ha determinat quant de temps pot viure el virus sobre les superfícies, però la informació preliminar apunta que poden ser unes hores. Les superfícies es poden netejar amb un desinfectant qualsevol. La mesura preventiva més útil és rentar-se les mans amb freqüència.

Els malalts que no presenten símptomes poden transmetre la malaltia?

Donat que el contagi és a través de les secrecions en esternuts i tos, la possibilitat de contagiar-se d'una persona sense símptomes és molt baixa. Tot i així, en els primers estadis de la malaltia els símptomes són molt lleus i es poden reduir a una tos lleugera, de forma que pot ser contagiat encara que la persona que contagia no se senti malalta. L'OMS encara està investigant quin és el període de transmissió exacta del Covid-19.

Com es pot prevenir el contagi?

El més important és rentar-se sovint les mans, ja sigui amb aigua i sabó o amb un desinfectant a base d'alcohol. Aquest simple gest mata els virus que poden haver arribat a les mans, i evita així que entrin en contacte amb les mucoses del cos i l'infectin. Les persones amb símptomes, a més, sempre han de tapar-se la boca quan esternuden o tussen, per evitar propagar el virus, però ho han de fer amb un mocador i llançar-lo immediatament, o bé amb el colze, ja que si es tapen la boca amb les mans després podrien contaminar els objectes que toquin.

Es recomana mantenir una distància mínima d'un metre amb altres persones per evitar inhalar el virus si tussen o esternuden. També cal evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca, per si s'ha tocat una superfície contaminada. No s'ha de compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres objectes sense netejar-los degudament. Aquestes mesures, a més, protegeixen d'altres malalties com la grip. En canvi, a Espanya no cal prendre precaucions especials amb els animals ni amb els aliments.





Cal portar mascareta?

Les mascaretes ofereixen una certa protecció perquè aturen les gotes de secrecions respiratòries, però no bloquegen les partícules més petites. A més, tampoc no protegeixen els ulls, una via d'infecció. Els experts asseguren que l'alarma social ha reforçat la falsa sensació de seguretat que proporciona aquest material en països on el risc de contagi és baix, i alerten que podria comprometre l'ús de mesures més útils com ara la higiene de mans. Fora de la zona endèmica, les mascaretes no suposen cap benefici per a la salut, i tenen un cost elevat.

L'OMS només recomana l'ús de mascaretes a la gent que té símptomes i als seus cuidadors, sobretot al personal mèdic. L'organisme també recorda que el seu ús innecessari suposa malbaratar un recurs molt necessari en els llocs on es desenvolupa el brot.

Quant dura el període d'incubació?

És el període entre que es contreu el virus i comença a provocar símptomes. En la majoria de casos és d'uns 5 dies, però s'han donat casos d'un dia i altres de fins a 14, per la qual cosa aquests és el temps de confinament que s'ha establert fins ara per als casos sospitosos. Amb tot, en alguns casos molt estranys el període d'incubació s'ha allargat encara més, i l'OMS adverteix que encara no hi ha prou proves disponibles.

Hi ha tractament?

Encara no hi ha ni una vacuna ni un medicament antiviral específics per prevenir ni per tractar el Covid-29. Laboratoris d'arreu del món treballen a contrarellotge per trobar un tractament eficaç, però l'OMS calcula que es trigarà uns 18 mesos com a mínim per desenvolupar els medicaments i completar els assajos clínics. Els malalts reben tractament per alleujar el símptomes en funció de la seva gravetat. Els casos més greus requereixen hospitalització.