El Regne Unit arriba a 54.449 morts en dos mesos, segons les estadístiques

En poc més de dos mesos, entre el 5 de març –quan es va produir la primera víctima mortal per coronavirus al Regne Unit– i el 8 de maig –just trenta dies després del pic de víctimes mortals registrat durant la primera setmana d'abril–, el nombre de defuncions per damunt de la mitjana que hi ha hagut a les illes Britàniques s'acosta a les 55.000, segons les dades de l'Oficina Nacional d'Estadística d'Anglaterra i Gal·les, d'Irlanda del Nord i d'Escòcia, que s'han sabut entre dijous passat i aquest dimarts al matí. En concret, la xifra és de 54.449 morts, 49.647 de les quals a Anglaterra i Gal·les, 4.096 a Escòcia i 706 a Irlanda del Nord.

Les anomenades morts en excés són el que les estadístiques mesuren durant un període de temps idèntic en relació amb la mitjana dels cinc anys anteriors.

Les 54.449 persones comptabilitzades inclouen no només les que van patir directament un contagi pel virus i la causa de mort de les quals es va determinar mitjançant proves específiques, sinó també les que se sospitava que van patir la infecció però no es va poder determinar al 100%, a més de les que, a causa de l'estrès del sistema de salut, no han pogut ser ateses d'altres malalties, la pressió sobre les residències de la tercera edat o bé en la societat en general, fruit també de les conseqüències físiques i psicològiques del confinament.

A la llarga, quan l'emergència sanitària hagi passat, l'excés de morts indicarà la temperatura més acurada de la situació. Una dada concreta ajuda a entendre tot això. El 8 de maig les xifres oficials de víctimes per coronavirus que el govern britànic facilitava eren de poc menys de 32.000, i 40.011 d'acord amb el que indicaven els certificats de defunció. La diferència amb la primera d'aquestes dues xifres és de 23.000 persones, d'acord amb l'anomenat excés de mortalitat, i de 14.000 en relació amb la segona. Si es té en compte la dada oficial del govern relativa a la jornada d'ahir dilluns, 34.796, la diferència és de gairebé 20.000.

Un dels problemes que a escala d'estats, i des del punt de vista internacional, s'ha posat de manifest per avaluar el veritable impacte de la pandèmia ha sigut la diferència a l'hora de comptabilitar les víctimes. Les morts en excés és, d'acord amb els especialistes, la manera més adequada de considerar l'impacte de l'epidèmia en conjunt.

En tot cas, els onze dies de diferència que hi ha entre el moment en què es tanca el recompte de dades i quan s'anuncia públicament també insinua que, ara mateix, el coronavirus pot haver causat la mort de 60.000 persones.

L'única bona notícia que es desprèn de la informació de les diferents oficines d'estadística és que per tercera setmana consecutiva, entre l'1 i el 8 de maig, el nombre total de defuncions i de morts en què el covid-19 apareix com a causa o sospita ha baixat, fins i tot a les residències, que ara mateix ja suposen més del 25% de les víctimes. Es tracta de la segona setmana consecutiva en descens.