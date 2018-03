Un exespia rus, en estat crític al Regne Unit per contacte amb un verí no identificat

Un antic membre dels serveis secrets russos, Sergei Skripal, de 66 anys, condemnat al seu país per espiar per a l’MI6 britànic, es trobava en condició crítica en un hospital de la ciutat anglesa de Salisbury, a 145 quilòmetres al sud-oest de Londres. Skripal i una dona fins ara no identificada haurien estat enverinats després que entressin en contacte per raons que es desconeixen amb una substància perillosa, presumiblement radioactiva.

Els fets es ven desfermar diumenge a la tarda, al voltant de quarts de cinc, quan la policia de Salisbury va ser cridada a un centre comercial, on la parella es va trobar malament. Arran de les primeres indagacions i anàlisis dutes a terme, les forces de seguretat han reconegut aquest dilluns un “incident greu” a l’hospital del districte. Tot seguit, equips de descontaminació han procedit a la neteja de l’àrea d’emergències del centre sanitari, de parts de la ciutat de Salisbury i del domicili particular de Sergei Skripal, que residia a Wiltshire, un poblet a 45 quilòmetres al nord de Salisbury.

Aquest dilluns part de l’hospital en què va ser ingressada la parella s'ha tancat al públic, sent reobert a darrera hora de la tarda. Els veïns de Skripal a Wiltshire han declarat a la BBC que diumenge al vespre la policia es va presentar a la residència de l’antic espia. La casa roman ara precintada després que hi hagin passat també equips de descontaminació.

Sergei Skripal, oficial de l’exèrcit rus amb el grau de coronel, es va establir fa gairebé vuit anys al Regne Unit després que hi arribés com a part d’una operació d’intercanvi d’espies entre els Estats Units i la Rússia de Vladímir Putin. Skripal va ser arrestat l’any 2004 per les autoritats de Moscou i jutjat sota l’acusació d’espionatge. El 2006 va ser jutjat i condemnat a tretze anys de presó per haver col·laborat i venut secrets militars a la intel·ligència exterior britànica.

Després que es complissin els primers quatre anys de la sentència, el juliol de l’any 2010, Skripal va ser alliberat com a part de l’esmentada operació d’intercanvi. Deu ciutadans russos que vivien de forma encoberta a Nova York, Washington i altres ciutats dels Estats Units, i que van ser arrestats per l’Oficina Federal d’Investigació (FBI, en les sigles en anglès) per espionatge, van ser deportats a Rússia a canvi de l’alliberament de quatre presoners del règim de Putin, entre els quals estava Sergei Skipral.

L’intercanvi, en una mena de 'revival' d’anteriors episodis del període més tens de la Guerra Freda, va tenir lloc a l’aeroport de Viena. Des de la seva arribada al Regne Unit, Skipral havia mantingut en tot moment un perfil molt baix.

El cas Litvinenko

El govern britànic no ha facilitat aquest dilluns cap explicació oficial a l’incident de Salisbury però la possibilitat que la malaltia que afecta l’antic espia i la dona que l’acompanyava estigui relacionada amb el contacte amb una substància d’alta perillositat recorda, inevitablement, la mort a Londres, l’any 2006, del també ex membre de la seguretat russa Alexander Litvinenko.



Litvinenko, especialitzat en la lluita contra el crim organitzat, va morir el 23 de novembre d’aquell any després que fos ingressat a un hospital londinenc amb símptomes d’una malaltia sobtada, que després es va confirmar que va ser el resultat d’una contaminació per Polonium 210, una substància radioactiva. Nou anys després, es va posar en marxa una comissió d’investigació oficial endegada per les autoritats del Regne Unit per esbrinar la veritat dels fets. La seva vídua, Maria, assegurava que el seu marit havia estat assassinat per haver denunciat que els seus superiors de l’espionatge rus havien ordenat l’assassinat de l’oligarca Boris Berezovsky. El gener del 2016, l’informe de la investigació va concloure que, probablement, Litvinenko va ser enverinat per “ordres directes” de Putin.

La mort de Litvinenko va obrir un període molt tens en les relacions diplomàtiques entre Londres i Rússia. La conclusió de la investigació n’hi va afegir, tot i que puntualment. Els fets de Salisbury podrien desfermar una nova pugna entre les dues capitals en un moment en què Putin tot just ha alertat que compta amb un nou i sofisticat armament nuclear.

Durant la Guerra Freda, el 1978, el periodista del servei búlgar de la BBC Georgi Markov va ser assassinat pel règim de Sofia, del qual havia fugit el 1974, després que el punxessin amb la punta d’un paraigües enverinat.