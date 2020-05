Detingut a París el banquer del genocidi de Ruanda

Considerat com el banquer del genocidi de Ruanda i un dels fugitius més buscats per la justícia internacional, la policia ha detingut aquest dissabte a prop de París Félicien Kabuga, acusat de pagar les armes de les milícies hutus que durant els 100 dies del 1994 van matar 800.000 tutsis i hutus moderats. Tard perquè han passat 26 anys des dels assassinats, i vell, perquè Kabuga té 84 anys, però finalment s'ha pogut atendre l'ordre de cerca i captura que hi havia contra aquest empresari que vivia en territori francès sota una identitat falsa i sobre el qual hi havia una recompensa de 5.000 milions de dòlars.