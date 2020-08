Els republicans atien la por al "socialisme" del "radical" Joe Biden

Si la preocupació dels demòcrates és la supervivència de la democràcia, des d'aquesta matinada (hora catalana) cal concloure que el que més temen els republicans és un govern "socialista" de Joe Biden, inspirat en les polítiques de Cuba i Veneçuela, i amb una "agenda radical" promoguda per la congressista Alexandria Ocasio-Cortez, que, juntament amb Bernie Sanders i la resta de l'"esquadró", ha "pres el control" del Partit Demòcrata i vol "destruir aquest país". Alerten els conservadors que una Casa Blanca amb Biden i Kamala Harris "robarà la llibertat", tot recolzant-se en un partit "infectat" per una "pandèmia" d'"intolerància i fanatisme" i que, allà on governa, es regeix per la "llei de la turba".

Trump acusa els demòcrates d'intentar "robar les eleccions"

El partit de Trump s'erigeix com el mur per frenar uns demòcrates que defensen "l'avortament fins al moment del naixement", opten pel "suïcidi assistit" i tenen un candidat a la presidència "bo per a l'Estat Islàmic" i per a la Xina, on, si mana Biden, el govern "enviarà els vostres llocs de treball". En tal cas, Estats Units es convertirà en Califòrnia, on els parcs estan plens d'"agulles d'heroïna d'un sol ús", els carrers de "vandalisme" i les cases pateixen "apagades".

Joe Biden, "el monstre del llac Ness dels aiguamolls" de corrupció de Washington, segons l'ha definit Donald Trump júnior, fill del president, "ens vol arrossegar a tots cap a la foscor". Amb Biden, els col·legis estarien tancats i no hi hauria policia a qui trucar. La seva administració encarnaria "les promeses de Fidel Castro", una "utopia socialista". Les fronteres quedarien obertes per "atreure més immigrants il·legals". Els negres no abandonarien mai la "mentalitat de la plantació".

651x366 Donald Trump júnior, fill del president i candidat republicà, Donald Trump, en el seu discurs a la convenció republicana / EFE/EPA/Chip Somodevilla Donald Trump júnior, fill del president i candidat republicà, Donald Trump, en el seu discurs a la convenció republicana / EFE/EPA/Chip Somodevilla

Convidats polèmics

Enfront del "radicalisme" demòcrata s'erigeix un "visionari", el "guardaespatlles de la civilització occidental", Donald Trump, que encarna un "lideratge decisiu" que va aconseguir "salvar vides" americanes durant una pandèmia que els demòcrates, diuen, no van saber veure. Un "autèntic líder", dedicat en cos i ànima als Estats Units. Un ésser humà que, tot i que "molts americans mai ho veuen", és empàtic i "es preocupa per la gent", segons el congressista Jim Jordan.

De la primera nit de la convenció n'ha sobresortit el feroç atac contra la candidatura demòcrata, però també la corrua de veus que han reivindicat Donald Trump, de qui destaquen com a principal assoliment l'economia "pre-covid". A més, Trump és, en paraules d'una de les principals protagonistes de la nit, l'exambaixadora davant l'ONU Nikki Haley, un home que "li diu al món el que necessita sentir". Una ONU que, en la seva opinió, "és un lloc on dictadors assassins i lladres denuncien Amèrica per, després, parar la mà i demanar que els paguem les factures".

651x366 Patricia McCloskey i el seu marit, Mark McCloskey, apunten les seves armes de foc cap a manifestants, un dels quals té una càmera i un micròfon, que van entrar al barri on viuen durant una protesta contra l'alcaldessa de St. Louis (Missouri), Lyda Krewson / REUTERS Patricia McCloskey i el seu marit, Mark McCloskey, apunten les seves armes de foc cap a manifestants, un dels quals té una càmera i un micròfon, que van entrar al barri on viuen durant una protesta contra l'alcaldessa de St. Louis (Missouri), Lyda Krewson / REUTERS

Amb dues intervencions de Donald Trump gravades a la Casa Blanca, la primera vetllada de la convenció republicana ha sigut una austera successió de discursos, emesos, majoritàriament, des d'un auditori buit de Washington. Un dels més cridaners, gravats des de la seva luxosa mansió, ha sigut el de Mark i Patty McCloskey, la parella de Saint Louis (Missouri) mundialment famosa per apuntar amb les seves armes contra manifestants pacífics del moviment Black Lives Matter. Imputats per "gosar defensar casa nostra", han qualificat els manifestants de "delinqüents" i han acusat els demòcrates de "no haver aportat res més que destrucció".