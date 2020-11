Trump s’aferra al fantasma del frau a la desesperada

Atès que està comunament acceptat que un text escrit completament en majúscules és l’equivalent a una persona cridant, podem concloure que Donald Trump està que treu fum. Ahir, en una altra esgotadora jornada d’espera, el president va fer pública la seva òbvia desesperació a través de Twitter i dels comunicats del seu equip de campanya. En un, Trump va detallar la seva visió de la situació: “Si comptes els vots legals, he guanyat fàcilment les eleccions! Si comptes els vots il·legals i els rebuts tard [després del dia de les eleccions], ens poden robar les eleccions!” Ni el mandatari, ni el seu equip de campanya, ni el Partit Republicà han presentat proves que avalin aquesta acusació. I el món, mentrestant, assisteix atònit a l’espectacle del president dels Estats Units, far mundial de la democràcia, demanant a les xarxes socials que s’aturi el recompte de vots per evitar el “frau” electoral.

Els missatges del president, que no s’ha deixat veure des de la nit electoral, són impropis del càrrec que ostenta, però són una prova manifesta que és conscient que se li esgoten les opcions de ser reelegit. No és estrany que estigui desesperat. Ahir a la nit, al tancament d’aquesta edició, Joe Biden estava a les portes d’aconseguir els 270 vots electorals necessaris per ser proclamat el quaranta-sisè president del país. Amb els sis de Nevada en tindria prou. Allà Joe Biden manté un avantatge que Trump té complicat superar. No obstant això, els resultats concloents de Nevada es podrien fer esperar fins al cap de setmana, segons van informar ahir funcionaris de l’estat. Fins llavors la mirada queda posada en Geòrgia, on el president ha vist com el seu avantatge s’ha anat esvaint amb el pas dels dies,, i particularment en Pennsilvània, la mare de totes les batalles.

Els quatre estats clau

Dels quatre estats clau que queden pendents per determinar un guanyador -Nevada, Geòrgia, Carolina del Nord i Pensilvania-, Trump necessita guanyar en tots, mentre que Biden en té prou amb tan sols un. L’equació amb prou feines canviaria si el republicà capgirés els resultats a Arizona, estat que tant l’agència AP com Fox News ja van concedir dimecres al demòcrata. Les pressions de l’equip de campanya de Trump perquè tots dos mitjans se’n retractin no han donat fruits. Aquests mitjans consideren que tenen prou confiança en les seves estimacions per mantenir la seva projecció. Biden tenia, al tancament d’aquesta edició, un avantatge de 2,4 punts percentuals sobre Trump.

El resultat demòcrata a Arizona és històric. És un estat que no havia votat demòcrata des de Bill Clinton, el 1996. Clinton, a més, va ser l’excepció en aquest estat fronterer amb Mèxic, que des del 1952 s’ha decantat sempre pels candidats republicans. Igualment meritòria seria una victòria a Geòrgia, un altre territori tradicionalment conservador. Amb l’excepció de Bill Clinton el 1992 i Jimmy Carter el 1976 i el 1980, Geòrgia ha estat fidel als republicans des del 1972. El 2016 Trump hi va derrotar Hillary Clinton per 5 punts i 211.141 vots. Ahir Biden estava a poc més de 13.000 vots d’equiparar-se amb el president, que es mantenia al davant per un 0,3% dels vots.

Minar la confiança

Atès que les matemàtiques no li donen bones notícies a Donald Trump, el president s’aferra al fantasma del frau. És improbable que li serveixi per capgirar els resultats, però sí perquè més de 68 milions de nord-americans que l’han votat puguin considerar il·legítima una presidència de Joe Biden, amb totes les conseqüències socials i per la confiança en les institucions que se’n puguin derivar. Un comportament irresponsable del mandatari que s’arrossega des de molt abans dels comicis i que va fer que ahir l’OSCE emetés un comunicat inusual sobre unes eleccions als Estats Units.

George Link, diputat alemany i coordinador dels observadors desplaçats en territori nord-americà, va qualificar d’“infundades” les al·legacions de Trump i susceptibles de “perjudicar la confiança pública en les institucions democràtiques”. En un informe preliminar, l’OSCE assenyala que “tot i les nombroses declaracions públiques del president sobre la integritat del vot per correu”, els observadors conclouen que el nombre de casos de frau “segueix sent insignificant”.

Unes declaracions que s’han traduït en diverses demandes als estats dels quals depèn la sort d’aquestes eleccions. Malgrat això, i de moment, la justícia sembla donar l’esquena al president. Després de les demandes presentades a Michigan, Geòrgia i Pennsilvània, la campanya de Trump va anunciar-ne ahir d’altres a Arizona i Nevada. A Geòrgia, un jutge del comtat de Chatam va rebutjar la demanda presentada. Els republicans al·legaven que s’estaven recomptant vots que no havien arribat a temps. Davant la falta de proves, el jutge va rebutjar prendre-la en consideració. La mateixa sort a Michigan, on un altre jutge es va negar a aturar el recompte. Mentrestant, Biden sortia a demanar calma.

Però a Donald Trump no li falten còmplices en la seva tàctica. Newt Gingrich, president de la Cambra de Representants entre el 1995 i el 1999, va escriure a Twitter que els demòcrates estan “robant” les eleccions a Wisconsin, Michigan i Pennsilvània. Twitter va marcar immediatament la piulada per contingut enganyós.