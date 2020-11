Europa obre els braços a Biden: "Tenim molta feina per fer, treballem junts"

Ho reflecteix el comunicat de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que es mostra impacient per reunir-s'hi: "La UE i els EUA són amics i aliats, els nostres ciutadans comparteixen els vincles més profunds. Junts hem construït una associació transatlàntica sense precedents. [...] Mentre el món continua canviant i apareixen nous reptes i oportunitats, la nostra renovada relació tindrà una importància especial". Així és com la Comissió Europea, el braç executiu de la UE, es mostra "llesta per intensificar la cooperació amb la nova administració nord-americana". En la mateixa línia ha piulat Charles Michel, el president del Consell Europeu, la institució on es reuneixen els Vint-i-set líders europeus. I més eloqüent ha sigut el president del Parlament Europeu, David Sassoli: "El món necessita una relació forta entre Europa i els Estats Units".

Com si hagués recuperat un vell amic. Així ha reaccionat la Unió Europea a la victòria de Joe Biden a les eleccions nord-americanes. Els diferents líders europeus han anat piulant a partir de les 19 hores amb un missatge consensuat que traspua diferents graus d'entusiasme, però que també mostra que la UE té expectatives (i deures) per al president electe: "Tenim molta feina per fer per superar els reptes d'avui en dia. Treballem junts!", ha piulat el president francès, Emmanuel Macron.

Segons fonts europees, el missatge ha estat consensuat entre les diferents capitals amb la supervisió de l'oficina de la cancellera alemanya, Angela Merkel, que ostenta la presidència rotatòria de la UE. Pocs han sigut els líders europeus que han piulat abans de les 19 hores i que s'han desviat del missatge comú. L'excepció més destacada és el primer ministre d'Eslovènia, Janez Jansa, de l'eix conservador populista de Viktor Orbán, que ja va afanyar-se a felicitar Donald Trump quan es va proclamar guanyador de les eleccions en la primera jornada i que aquest divendres ha continuat en la mateixa línia, qüestionant la legitimitat del procés electoral. Sí que l'han felicitat altres líders de l'eix de Visegrad, com Polònia o la República Txeca.

El silenci ha sigut eloqüent als comptes de Twitter dels líders populistes europeus com Matteo Salvini, que havia piulat els últims dies en favor de Trump. L'impacte d'aquestes eleccions també es notarà en les forces populistes, com ha recordat el president del Partit Popular Europeu, el polonès Donald Tusk: "La derrota de Trump pot ser l'inici de la fi del triomf de la ultradreta populista a Europa. Gràcies, Joe".

"Li desitjo sincerament tota la sort i èxits i també felicito Kamala Harris, la primera dona vicepresidenta del país", ha dit Merkel, que també ha qualificat "d'indispensable" la relació entre els Estats Units i la Unió Europea. La primera dona cancellera d'Alemanya no s'ha oblidat, doncs, de fer referència a la victòria també de Harris, que, com ha piulat el primer ministre de Bèlgica, Alexander De Croo, "serà un exemple increïble i un model a seguir per a les joves arreu del món, mostrant-los que nois i noies tenen els mateixos drets i oportunitats".

De Croo, que governa Bèlgica des de l'octubre amb un govern paritari, ha sortit lleugerament del guió pactat entre els líders. I també ho ha fet el primer ministre italià, Giuseppe Conte, que ha felicitat la ciutadania nord-americana i les seves institucions per "una demostració destacada de vitalitat democràtica". Els Estats Units, ha dit, poden "comptar amb Itàlia com un aliat i un soci estratègic".

En canvi, no ho ha fet el president espanyol, Pedro Sánchez, que ha felicitat Biden i Harris amb un breu missatge: "Felicitats, Joe Biden i Kamala Harris. Us desitgem sort. Estem preparats per cooperar amb els EUA i fer front junts als grans reptes globals".

Qui no s'ha pogut esperar, però, a l'hora pactada ha sigut el primer ministre irlandès, Michéal Martin, que ha piulat un dels primers, referint-se a Biden com "un autèntic amic" i mostrant-se impacient per treballar amb ell. Les possibilitats d'un Brexit dur amb Biden a la Casa Blanca es redueixen, i d'aquí que tant l'irlandès com Nicola Sturgeon a Escòcia hagin celebrat ràpidament la victòria del demòcrata. En canvi, el primer ministre britànic, Boris Johnson, ha fet un breu comunicat en què insta Biden i Harris a treballar conjuntament amb el Regne Unit en qüestions com el comerç o el canvi climàtic.