L'exespia rus enverinat a Londres col·laborava amb el CNI espanyol

Sergei Skripal, l'exespia rus enverinat amb un poderós agent nerviós al Regne Unit, ha treballat per al CNI, l'agència d'intel·ligència espanyola, per ajudar a identificar grups del crim organitzat rus que operen a l'Estat i sovint estan connectats amb l'executiu de Vladímir Putin, segons ha explicat a 'The New York Times' un alt funcionari de l'organisme.

Aquesta informació contradiu la versió donada fins ara, que era que Skripal ja estava retirat de l'activitat de seguiments i espionatge. Només se sabia que ja jubilat de la GUR (l'agència d'intel·ligència militar russa) passava informació als serveis d'intel·ligència de la República Txeca i Estònia, però no es tenia constància de la col·laboració amb agents espanyols, que podria ser el motiu de l'intent d'assassinat.

El govern de Theresa May ha acusat dos agents de la GUR com a responsables de l'enverinament –que gairebé va acabar amb la vida de Skripal i la seva filla Iúlia–, i ha rebut el suport total dels governs dels Estats Units, Alemanya i França a la teoria que l'atac respon a una venjança a un antic company. El Kremlin, però, ha insistit a rebutjar aquestes acusacions.

Aparentment, Skripal feia una vida tranquil·la a la localitat anglesa de Salisbury però el 2012 va viatjar fins a Praga, on va participar en un dinar amb oficials de la intel·ligència txecs, i el 2016, a la capital lituana, sempre amb l'autorització del servei d'intel·ligència estrangera britànica, MI6.

La revelació afegeix un altre paral·lel sorprenent entre Skripal i un altre exespia rus, Aleksandr Litvinenko, assassinat amb poloni 210 a Londres el 2006.

Des de la caiguda de la Unió Soviètica, Espanya ha sigut un refugi per a caps de criminals russos i funcionaris corruptes aficionats a la bona vida, sobretot a la Costa del Sol. Un policia espanyol jubilat que 'The New York Times' cita sense identificar-lo assegura que els dos exespies enverinats van aportar informació "precisa" sobre el funcionament dels grups criminals russos.