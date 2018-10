L'ésser humà ha acabat amb un 60% de la població animal del planeta des del 1970

La població mundial d'animals vertebrats ha disminuït un 60% entre el 1970 i el 2014 per culpa de l'acció de l'ésser humà, segons revela un estudi de WWF publicat aquest dimarts. La zona del món més afectada és l'Amèrica del Sud i Amèrica Central, on el volum d'aquestes espècies salvatges ha minvat un 89%.

La sobreexplotació, l'extensió de l'agricultura, la reconversió del sol i el canvi climàtic són les principals causes de la pèrdua de biodiversitat del planeta que està afectant especialment les espècies animals d'aigua dolça, que s'han reduït fins a un 83% en el mateix període.

Segons el nou informe de l'ONG, només una quarta part de la superfície del planeta està lliure dels impactes nefastos de l'activitat humana, però l'any 2050 es preveu que només sigui una desena part del planeta.

Les selves tropicals s'estan reduint i s'ha perdut un 20% de l'Amazònia només en els últims 50 anys. Una pèrdua d'hàbitat que està afectant moltes espècies mamífers, aus i amfibis, però també coralls i cícades (plantes antigues), moltes de les quals s'encaminen cap a l'extinció cada cop més ràpidament.

Des del 1950 s'han extret dels oceans gairebé 6.000 milions de tones de peixos. La sobrepesca és la principal amenaça als oceans, però també cada cop més la presència de plàstics: el 90% de les aus marines del món tenen fragments de plàstics a l'estómac.

Per tot això, WWF reclama als governs del món un acord internacional per aturar aquesta pèrdua de biodiversitat i de població animal, una mena d'Acord de París com el que es va signar contra el canvi climàtic l'any 2015, però per salvar la natura.