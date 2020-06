Qui participa a la cursa per ser la vicepresidenta de Joe Biden?

El candidat demòcrata a la Casa Blanca, Joe Biden, aprofundeix en la seva recerca de vicepresidenta per al seu tàndem en la cursa presidencial per a les eleccions del novembre. El procés va començar amb una llista de més de 12 de candidats potencials, totes dones. El seu equip ha reduït aquesta llista després de múltiples entrevistes i de recopilar documents personals delicats de cadascuna d'elles. Biden, de 77 anys, diu que vol tenir una companya que estigui disposada a assumir la presidència i que comparteixi les seves prioritats. L'objectiu és anunciar la seva elecció l'1 d'agost. Us presentem algunes d'elles.

Kamala Harris

Kamala Harris és senadora per Califòrnia des del 2017, excandidata a la presidència i va exercir de fiscal del districte a San Francisco i fiscal general de l'estat.

Se la considera seriosament? Molt seriosament. Harris, de 55 anys, es troba en una fase avançada del procés de revisió i es considera una de les candidates amb més possibilitats de ser escollida.

Temes que la diferencien. Ha proposat retallar impostos a la classe mitjana, recentment ha defensat la reforma policial, va impulsar un projecte de llei del Senat perquè el linxament fos un delicte federal i va tenir un paper destacat en les audiències de confirmació del jutge del Tribunal Suprem Brett M. Kavanaugh.

Relació amb Biden. Harris mantenia una relació amistosa amb Biden abans de competir en les primàries del 2020, i va conèixer el difunt fill del candidat, Beau, quan tots dos van exercir de fiscals generals. Però Harris també va atacar Biden molt durament durant les primàries demòcrates. En el primer debat televisat el va acusar d'haver treballat amb senadors segregacionistes per haver-se oposat a la política de busos escolars per a la població afroamericana dels anys setanta.

Pros i contres. Harris es troba entre les dones negres més conegudes de la política nord-americana, amb cert atractiu tant per als moderats com per als liberals. Però va dirigir una campanya presidencial inestable en la qual es va qüestionar el seu historial d'aplicació de la llei com a fiscal. La manera com ella i els seus assessors van gestionar les primàries del 2020 ha deixat algunes reserves importants entre els membres de la campanya de Biden.

Resposta al ser preguntada sobre la possibilitat de fer tàndem amb Biden. "Sé que se n'està parlant a la premsa i entre els comentaristes polítics, i és un honor simplement ser considerada, si és així".

Elizabeth Warren

Elizabeth Warren és senadora de Massachusetts des del 2013. L'excandidata a la presidència ha sigut professor de l'Escola de Dret de Harvard, especialitzada en fallides empresarials, i va ser l'arquitecta del Consell de Protecció Financera del Consumidor.

Se la considera seriosament? Molt seriosament. Warren, de 70 anys, es troba entre les contendents més fortes i ha arribat a una fase avançada del procés de revisió.

Temes que la diferencien. Fa temps que critica la concentració de riquesa i el poder de les grans corporacions; va proposar plans per desmembrar grans empreses, imposar taxes als més rics i utilitzar els ingressos per finançar nous ajuts socials; recentment ha demanat investigacions sobre com l'administració de Trump ha repartit els diners de l'estímul econòmic pel covid, i ha impulsat una proposta per retirar els noms de generals confederats de les bases militars.

Relació amb Biden. Warren i Biden tenen una relació de respecte mutu, tot i les seves grans diferències ideològiques. Quan Biden era senador i Warren professora de Harvard van topar en una audiència al Senat sobre la regulació de les fallides. Però quan Biden va fer campanya per a la presidència el 2016, es va reunir amb Warren en privat i va plantejar-se la idea de demanar-li que es presentés amb ell.

Pros i contres. Warren aportaria a Biden unes credencials progressistes molt preuades i un contundent missatge econòmic. Però no representa cap diversitat racial ni generacional, i el seu historial populista podria posar nerviosos alguns moderats.

Resposta al ser preguntada sobre la possibilitat de fer tàndem amb Biden. "Ara mateix estic centrada en aquesta crisi".

Keisha Lance Bottoms

És alcaldessa d’Atlanta des del 2018, on ha servit dos mandats.

Se la considera seriosament? Molt seriosament. Bottoms, de 50 anys, ha estat entrevistada per l'equip de Biden i les revisions s'han aprofundit encara en les últimes setmanes a mesura que el seu perfil nacional ha crescut, primer amb el covid i després amb les protestes racials.

Temes que la diferencien. Es compta entre els líders locals que més han destacat en la resposta a la pandèmia del coronavirus i en les crides a favor de la reforma policial i la justícia racial desfermades al país. Va demanar ràpidament la dimissió de l'agent de policia que va disparar fatalment a Rayshard Brooks i va anunciar poc després noves restriccions a l’ús de la força per part de la policia. Ha fet que la reforma de la justícia penal sigui una prioritat important, incloent-hi la limitació estricta de l'ús de la fiança en efectiu.

Relació amb Biden. Bottoms ha donat suport des de molt al principi a Biden en la carrera presidencial, i ha sigut molt lleial fent-li campanya fins i tot quan l'exvicepresident baixava en les enquestes.

Pros i contres. Bottoms s'ha creat un perfil nacional important durant les protestes sobre racisme i policia, i parteix d'un camp de batalla polític crucial. Però que porti poc temps en el càrrec d'alcaldessa podria ser un obstacle.

Resposta al ser preguntada sobre la possibilitat de fer tàndem amb Biden. "Serà important per a Joe Biden tenir una vicepresidenta forta que el pugui ajudar a sanar la nostra nació i a dirigir-la, i serà important tenir una persona al seu costat que pugui ajudar-lo a derrotar Donald Trump".

Val Demings

Val Demings és representant de Florida al Congrés des del 2017 i va exercir de cap de policia a Orlando després d'una llarga carrera com a agent del cos.

Se la considera seriosament? Molt seriosament. Demings, de 63 anys, ha estat entrevistada llargament i l'equip de Biden la revisa intensament.

Temes que la diferencien. Ha estat una crítica ferotge de la Casa Blanca en qüestions relacionades amb el control de les armes i l'aplicació de la llei, i va ser una de les escollides per a l'equip de gestors de l' impeachment a Trump al Senat.

Relació amb Biden. Demings i Biden no tenen una relació de fa temps, però van fer campanya junts per als demòcrates de Florida durant les eleccions del 2018.

Pros i contres. Demings és una basa forta amb un currículum que coincideix amb el moment polític i prové d’una part crucial del país, d'un dels swing states o estats indecisos. Però la premsa no l'ha revisat de prop i la seva experiència com a càrrec electe és relativament breu.

Resposta al ser preguntada sobre la possibilitat de fer tàndem amb Biden. "Espero, independentment de com resulti, que quan nens i nenes i nois i noies d'arreu d'aquesta nació escoltin la meva història personal i se'ls hagi dit que no poden ser el que ells vulguin ser, se sentin inspirats".

Susan Rice

Susan Rice va ser assessora de seguretat nacional i ambaixadora a les Nacions Unides amb el president Barack Obama.

Se la considera seriosament? Molt seriosament. Rice, de 55 anys, és una de les candidates que han arribat més lluny en el procés de revisió.

Temes que la diferencien. Se la identifica estretament amb els avenços en política exterior de l'administració Obama, incloent-hi l'acord nuclear amb l'Iran i l'Acord de París sobre l'emergència climàtica. Recentment ha defensat fer de Washington DC un estat.

Relació amb Biden. Rice va servir amb Biden a l’administració Obama durant vuit anys, i la seva relació laboral es remunta a la dècada del 1990, quan Rice era secretària d’Estat adjunta i Biden era al Comitè de Relacions Exteriors del Senat.

Pros i contres. L'experiència internacional de Rice no deixa cap dubte que està preparada per a les parts més sensibles de la feina, però abans no ha sigut mai candidata i una campanya nacional pot ser molt dura.

Resposta al ser preguntada sobre la possibilitat de fer tàndem amb Biden. "Em sento humil i honrada d'estar entre les dones extremadament dotades que es diu que estan sent considerades".

Michelle Lujan Grisham

Michelle Lujan Grisham és governadora de Nou Mèxic des del 2019, va exercir al Congrés durant tres mandats i va ser presidenta del Congrés Hispànic del Congrés, a més de secretària de Salut de Nou Mèxic.

Se la considera seriosament? Força seriosament. Lujan Grisham, de 60 anys, és probablement la principal candidata d'entre les governadores, i li han demanat que presenti documents per a la seva revisió.

Temes que la diferencien. Com a governadora ha imposat una forta legislació sobre les energies netes i un augment del salari mínim. Ha impulsat també una de les prioritats de la branca liberal, que és la universitat gratuïta. Ara mateix està molt centrada en la contenció del brot de coronavirus i la gestió dels danys de la recessió econòmica.

Relació amb Biden. Lujan Grisham i Biden no tenen una relació estreta, tot i que l'exvicepresident va donar suport a la seva candidatura com a governadora el 2018.

Pros i contres. Lujan Grisham és l’única candidata llatina considerada, amb possibilitats de donar un impuls a Biden a tota la zona del sud-oest. Té una història contundent de lideratge d'un estat en plena crisi nacional, però el seu perfil públic no és tan destacat com el d'altres candidates.

Resposta al ser preguntada sobre la possibilitat de fer tàndem amb Biden. "El que espero que busqui la campanya de Biden no és només una vicepresidenta, sinó tot un gabinet i una agenda per als EUA".

Les altres sis candidates en consideració, amb menys possibilitats, són la senadora per Illinois Tammy Duckworth; la senadora per Wisconsin Tammy Baldwin; la governadora de Michigan, Gretchen Whitmer; l'exlíder demòcrata a Geòrgia i excandidata a governadora Stacey Abrams; la governadora de Rhode Island, Gina Raimondo, i la senadora de New Hampshire Maggie Hassan. L'excandidata presidencial i senadora de Minnessota Amy Klobuchar s'ha descartat ella mateixa com a possible vicepresidenta de Biden.

