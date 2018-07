Una estudiant de Suècia atura un avió per impedir que deportin un migrant afganès

La protesta d'una estudiant sueca va aconseguir aquest dimarts aturar un vol que anava de Suècia a Turquia i en el qual viatjava un sol·licitant d'asil afganès que havia de ser deportat. Elin Ersson, de 22 anys, es va negar a asseure's fins que l'home no va ser tret de l'avió en què havia de ser traslladat fins a Kabul (Afganistan).

Segons informa Deutsche Welle, durant l'acció Ersson va anunciar que tenia intenció de protestar contra la deportació del jove afganès anomenat Ismail, fins i tot ensenyant i gravant la seva imatge mentre parlava a la càmera.

El vol estava programat per viatjar a Istanbul, on l'home havia de ser traslladat a un altre avió cap a l'Afganistan. Amb tots els passatgers als seus seients, la jove sueca va treure el mòbil i va començar a fer un Facebook Live. En el vídeo es va gravar parlant en anglès mentre passava per l'avió, explicant que l'home estava sent deportat a l'Afganistan, "on probablement morirà". El vídeo ja acumula més de 2,5 milions de reproduccions.