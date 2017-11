Un eurodiputat ultra culpa les dones treballadores de la baixa natalitat

Un altre cop el polonès d'extrema dreta Janusz Korwin-Mikke ha tornat al masclisme i un altre cop s'ha encès la polèmica al Parlament d'Estrasburg. L'eurodiputat ha atribuït a la baixa natalitat i despoblació a les àrees rurals al fet que les "dones treballin fora de casa".

No és el primer cop que l'ultradretà mostra la seva misogínia i a principis d'any va afirmar que les dones han de cobrar menys perquè són menys intel·ligents que els homes. Ara, li ha tocat el torn al problema demogràfic que ha de fer front Polònia i que per revertir-lo, el govern ultradretà ha posat en marxa una polèmica en què anima els ciutadans a reproduir-se com a conills. "La culpa del problema demogràfic és que les dones treballen fora de casa i no tenen més fills. Cal dir-ho perquè totes s'entesten a treballar fora de casa", ha assenyalat l'eurodiputat en un debat sobre la despoblació rural. L'eurodiputada socialista espanyola Iratxe García ha demanat que s'obri una investigació contra el polonès per avaluar possibles sancions. Fa uns mesos, l'insult i la mentida cap a la intel·ligència de les dones ja li va valer una multa.

"Senyor Korwin-Mikke, les dones som lliures per dir si volem o no treballar fora de casa i si volem o no tenir fills. Si algú hauria de quedar-se a casa són els misògins que volen coartar a les dones", li va respondre García en una sessió a Estrasburg.