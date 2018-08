L’exadvocat personal de Trump es declara culpable

Michael Cohen, l’antic advocat de Donald Trump, va arribar ahir a un acord amb l’FBI per declarar-se culpable en la investigació sobre els pagaments que hauria fet a diverses dones en nom del president, suposadament perquè no revelssin que havien mantingut relacions sexuals amb Trump. Tot i que l’acord no inclou la cooperació del lletrat amb les autoritats, és un cop per a la Casa Blanca. Cohen es va declarar culpable de diversos càrrecs de frau fiscal i financer i de no respectar les normes de finançament de campanyes electorals. Durant mesos els fiscals de Nova York han estat investigant-lo per aquests delictes i pel seu paper en els acords per comprar el silenci de dones que haurien tingut relacions sexuals amb Trump el 2006, quan encara no era president però ja s’havia casat amb l’actual primera dama, Melania.

L’acord no preveu que Cohen cooperi amb els fiscals federals de Manhattan, però tampoc no descarta que aporti informació al fiscal especial Robert Mueller, que investiga la possible ingerència de Rússia en la campanya de les presidencials que el 2016 va portar el magnat a la Casa Blanca. En el futur, Mueller podrà oferir una reducció substancial de la condemna a Cohen si col·labora de manera significativa en la seva investigació.

L’acord de culpabilitat representa un punt d’inflexió en la investigació sobre el president: qui havia sigut un dels seus homes de confiança reconeix que va pagar almenys a una dona que assegura haver tingut una aventura amb Trump. Aquest pagament suposa una violació de la llei de finançament de campanyes.

Cohen va ser durant molt de temps l’home que solucionava els problemes de Trump, el que s’encarregava dels temes més sensibles i personals. Fins i tot va arribar a dir que deixaria que li disparessin per salvar Trump.

130.000 dòlars a canvi de silenci

La investigació contra Cohen s’ha centrat en la seva implicació en acords com el que va revelar l’actriu porno Stephanie Clifford, coneguda com a Stormy Daniels, que hauria rebut 130.000 dòlars de l’actual president a través de l’advocat a canvi del seu silenci.

L’acusació no va ser cap sorpresa, però l’advocat havia apuntat fa poc que acceptaria col·laborar amb els investigadors que estaven analitzant la seva activitat de negocis. Tanmateix, sembla que de moment la possibilitat que aporti informació als fiscals federals a canvi d’una reducció de la pena ha quedat descartada. El reconeixement de culpabilitat arriba un mes després que en una entrevista a la cadena ABC News Cohen assegurés que anteposaria la seva família i el seu país si els fiscals li oferien un acord a canvi d’informació que incriminés Trump. Al juliol un dels advocats de Cohen, Lanny J. Davis, va filtrar una gravació secreta en què el president mateix admetia que sabia que s’havia fet el pagament a l’actriu.

L’acord culmina una llarga investigació que es va fer pública a l’abril, quan agents de l’FBI van escorcollar l’oficina i l’apartament de Cohen i una habitació d’hotel. Es van endur milers de documents, incloent-hi els trossos de paper recuperats d’una trituradora i milions d’arxius electrònics continguts en telèfons mòbils, iPads i ordinadors.

Els advocats de Cohen i Trump han estat treballant des d’aleshores amb un alt funcionari judicial per revisar tot el material i determinar si es tractava d’informació sotmesa a la confidencialitat de la relació client-advocat. La funcionària, Barbara S. Jones, que va emetre el seu informe la setmana passada, va concloure que la majoria dels documents podien ser revisats per la fiscalia. Però no queda clar si el contingut d’aquests documents ha servit per presentar els càrrecs contra Cohen.

Un dels efectes col·laterals de l’assumpció de la culpabilitat és que aquest canvi pot permetre a l’advocat de l’actriu, Michael Avenatti, continuar endavant amb la querella contra Trump. Avenatti va dir ahir en un tuit que ara intentarà obligar Trump a seure al banc dels acusats per “testificar sota jurament i explicar què sabia i com va actuar”.

Condemna per vuit delictes de frau

L’excap de campanya de Trump, Paul Manafort, de 69anys, va ser declarat ahir culpable de vuit delictes de frau per un jurat del Tribunal Federal del districte de Virgínia Est.

La condemna suposa una primera victòria per al fiscal especial Robert Mueller, que està investigant figures pròximes a l’òrbita de Trump en la trama d’ingerència russa. El jurat va necessitar quatre dies de deliberacions per posar-se d’acord.