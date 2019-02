El publicista de Donald Trump va mentir en el Russiagate

Una jutge federal nord-americà ha sentenciat que Paul Manafort, l'excap de campanya de l'ara president, Donald Trump, va mentir als fiscals que investiguen la trama russa. Manafort havia arribat a un acord amb l'acusació per cooperar amb la justícia a canvi d'una reducció de la condemna que coneixerà d'aquí un mes, el 13 de març.

Els fiscals que treballen per a Robert Mueller van posar a finals de novembre en coneixement de la jutge Amy Berman Jackson, que tramita la causa contra Manafort, les "mentides" sobre "una varietat de temes" que, al seu parer, l'excap de campanya de Trump els havia dit. Encara que Manafort va negar haver mentit, Jackson ha considerat avui provat que ho va fer en tres dels cinc àmbits en què els fiscals l'acusaven.

L'any passat Manafort ja va ser considerat culpable de vuit delictes, incloent-hi el de frau fiscal i bancari, en un judici a l'estat de Virgínia, i després es va declarar culpable de dos càrrecs més en relació a delictes financers davant de la jutge Jackson.

Amb l'acord de cooperació amb la investigació de Mueller, Manafort, que té 69 anys, espera rebre una condemna no superior als 10 anys de presó pels delictes de frau de què es va declarar culpable.

Segons la jutge, Manafort va mentir als fiscals sobre la seva relació amb el seu soci Konstantin Kilimnik, amb suposats nexes amb la intel·ligència russa; sobre un pagament que havia rebut a través d'un comitè polític de Trump, i sobre una altra investigació en curs del departament de Justícia que no va divulgar.

Manafort va treballar entre el 2006 i el 2017 per a governs estrangers sense comunicar-ho a l'executiu dels Estats Units ni cotitzar a l'erari públic, dos requeriments que dicta la llei. De fet, Manafort va haver de dimitir com a cap de campanya de Trump després que es descobrís que havia amagat a les autoritats un pagament de 12,7 milions de dòlars que va rebre per assessorar el deposat president ucraïnès Víktor Ianukóvitx, proper al Kremlin.

Mueller i els seus fiscals investiguen la suposada ingerència del Kremlin en els comicis presidencials del 2016, així com els possibles contactes entre membres de la campanya de Trump i funcionaris russos. Tot i que el procés contra Manafort és producte de la investigació de Mueller, no està relacionat amb les activitats que va exercir com a cap de la campanya que va portar a Trump a la Casa Blanca.