L'excap de campanya de Trump, condemnat a quatre anys de presó

Paul Manafort, l'exdirector de campanya del president nord-americà, Donald Trump, ha estat condemnat aquest dijous a tres anys i onze mesos de presó pels vuit delictes de frau pels quals ja va ser declarat culpable el passat agost. La condemna contra Manafort no té relació amb les activitats que va dur a terme com a cap de campanya de Trump, però és el resultat de la investigació sobre la trama russa que encapçala el fiscal especial Robert Mueller.

Manafort, de 69 anys, podia ser sentenciat fins a 24 anys de presó pels delictes de frau fiscal i bancari pels quals va ser condemnat, però el jutge del cas ha afirmat que una condemna de tants anys huria estat "excessiva". El magistrat ha dit que Manafort és un home que "ha viscut una vida irreprotxable", excepte pel "robatori de diners a tots els que paguen impostos". Qui va ser cap de campanya de Trump entre el juny i l'agost del 2016 ha admès sentir-se "humiliat i avergonyit", i ha demanat al jutge que fos benèvol amb ell.

En una altra causa diferent i encara sense sentència, Manafort és acusat d'haver treballat durant dècades assessorant governs estrangers sense informar l'executiu dels Estats Units, ni cotitzar a l'erari públic com marca la llei. Està previst que el pròxim dimecres es faci pública la condemna a Manafort per aquest altre cas, i que caldrà sumar als tres any i onze mesos als quals ja ha estat sentenciat.

Dimissió com a cap de campanya

Manafort va haver de dimitir com a director de campanya de Trump en descobrir-se que va ocultar a les autoritats un pagament de 12,7 milions de dòlars per una assessoria que va fer a qui va ser president d'Ucraïna Víktor Ianukòvitx entre els anys 2010 i 2014.

Quen el maig del 2017 el departament de Justícia va nomenar el fiscal especial Robert Mueller per investigar la presumpta ingerència del Kremlin a les eleccions a la Casa Blanca del 2016, el fiscal també va començar a investigar les finances de Manafort per obligar-lo a col·laborar en la investigació de l'anomenat 'Russiagate'. De fet, Manafort va acabar per signar un acord de col·laboració amb els fiscals de Mueller que investigaven la campanya de Trump a canvi de rebre una condemna reduïda pels processos oberts contra ell. Amb tot, Mueller va trencar aquest pacte en considerar que Manafort havia mentit de forma reiterada.

La jutgessa Amy Berman Jackson considera provat que Manafort va mentir els fiscals sobre la seva relació amb el seu soci Konstantin Kilimnik, que tenia suposats connexions amb la intel·ligència russa; sobre un pagament que va rebre a través d'un comitè polític de Trump; i sobre una altra investigació que el departament de Justícia estava duent a terme. En l'actualitat, però, existeixen moltes especulacions sobre que Trump podria decretar un indult a favor de Manafort.

Mueller i els seus fiscals investiguen la suposada ingerència del Kremlin en les eleccions presidencials nord-americanes del 2016, i també els possibles contactes entre els membres de la campanya de Trump i funcionaris russos.

A banda de Manafort, l'exadvocat de Trump Michael Cohen també ha estat condemnat a tres anys de presó per delictes sobre el finançament de la campanya. D'aquesta manera, Mueller estreny cada cop més el setge al voltant del president nord-americà. Està previst que Cohen entri a la presó el pròxim 6 de maig. A diferència de Manafort, l'exadvocat de Trump està ara enfrontat amb el president nord-americà i en l'actualitat està col·laborant en la investigació contra el president.