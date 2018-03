La fiscalia de Florida demanarà pena de mort per a l'assassí de Parkland

Segons han informat avui les autoritats, l'estat de Florida demanarà la pena de mort per a Nikolas Cruz, autor confés del tiroteig en què van morir 17 persones el 14 de febrer passat en un institut de secundària de Parkland, al sud de l'estat.

La fiscalia ha notificat a un tribunal del comtat de Broward encarregat del tiroteig que "buscarà la pena de mort" en el cas de Cruz, de 19 anys, que va disparar indiscriminadament amb un rifle semiautomàtic contra alumnes i professors del centre Marjory Stoneman Douglas.

En la notificació, l'estat assenyala que, en cas que la defensa de Cruz decideixi presentar durant el procés judicial el testimoni d'un expert en salut mental que "va avaluar o examinar" l'acusat, n'haurà d'informar per escrit almenys 20 dies abans que comenci el judici.

Posteriorment, Cruz es va declarar en silenci sobre els càrrecs que se li imputen, cosa que significa que no diu ser ni innocent ni culpable. No obstant això, l'acció empresa per la fiscalia de Broward no necessàriament vol dir que s'exclogui la possibilitat d'un acord entre les dues parts que comporti una condemna a cadena perpètua no revisable de l'acusat.

Aquest dimecres, coincidint amb el primer mes des que es va cometre la matança, en què van morir catorze alumnes i tres adults, estudiants de més 1.600 escoles del país faran una aturada per demanar més control en la venda d'armes.