El govern francès no descarta decretar l'estat d'emergència per frenar les protestes dels 'armilles grogues'

El govern francès no descarta decretar l'estat d'emergència després dels greus aldarulls que van tenir lloc ahir dissabte a París, segons ha afirmat avui el seu portaveu, Benjamin Griveaux, que ha assegurat que "s'han d'estudiar totes les mesures".

"Cal pensar en totes les mesures que puguem prendre per evitar que aquest tipus de gravíssimes manifestacions de violència a la via pública es reprodueixin", ha assegurat Griveaux en declaracions a la cadena Europe 1 després que li preguntessin sobre la possible instauració de l'estat d'emergència.

El ministeri de l'Interior francès ha actualitzat aquest diumenge al matí les xifres de detinguts durant les manifestacions d'ahir arreu del país dels anomenats 'armilles grogues': un total de 412 detencions i 133 ferits, dels quals 23 són membres de les forces de l'ordre.

Segons Europe 1, diversos sindicats policials han demanat a l'executiu francès que apliqui l'estat d'emergència per evitar que les escenes violentes que es van viure ahir a París –i, tot i que menys greus, també en altres ciutats com Nantes, Tolosa i Marsella– es repeteixin la setmana que ve, quan estan previstes noves mobilitzacions dels 'armilles grogues'.

L'executiu francès es reunirà aquest matí a l'Elisi amb el president Emmanuel Macron, que ja ha tornat de la cimera del G-20 a Buenos Aires.

Després d'haver aconseguit estabilitzar la situació la nit passada, en part gràcies a una intensa pluja que va dissuadir els esvalotadors, els serveis públics treballen des d'aquest matí per netejar la plaça de l'Étoile, on hi ha l'Arc del Triomf, que va patir greus desperfectes. Macron ha visitat aquest diumenge el monument, símbol de la República, per comprovar en quin estat ha quedat. Els 'armilles grogues' hi van fer pintades que deien: "Macron, dimissió" i "Per menys d'això hem tallat caps".

Els carrers paral·lels als Camps Elisis també presenten aquest diumenge una imatge desoladora, amb vehicles i fins i tot establiments cremats.

El moviment dels 'armilles grogues' va sorgir fa aproximadament un mes de manera espontània, sense pertànyer a cap grup polític, i es va organitzar a les xarxes socials per protestar contra una nova pujada dels impostos als carburants, que el govern aplicarà a partir del gener. Les demandes s'han ampliat, posteriorment, des de la pujada del salari mínim fins a la dimissió de Macron.

Segons Interior, entre els manifestants es van infiltrar fins a 3.000 violents procedents de grupuscles de l'extrema dreta i l'extrema esquerra.