Els habitants de Pequín, confinats a casa per por del coronavirus

Fins i tot les situacions excepcionals s'acaben convertint en normals, en habituals. A Pequín, la població ja té com a hàbit comprovar, tan bon punt es desperten, quin ha sigut l'avanç de l'epidèmia pel coronavirus de Wuhan. Cada dia ho fan: és a primera hora del matí quan s'actualitzen les xifres, que aquest dimarts arriben a 107 morts i gairebé 4.500 infectats a tot el món, un increment dels contagis d'un 60%. A la capital xinesa, on aquest dilluns es va confirmar la primera mort pel virus, els carrers semblen un desert. Els seus habitants pràcticament no surten de casa, només per comprar menjar. El missatge enviat per les autoritats d'aïllar-se tot el que sigui possible per evitar el contagi sembla que ha fet efecte. Cada vegada més. Tothom sap que ha d'evitar les aglomeracions, el contacte amb la gent, que ha de protegir-se amb mascareta, rentar-se les mans... És tot el que es pot fer de moment.

Els grupets d'amics i coneguts xerrant als patis veïnals dels primers dies –quan la sensació d'alarma no era tanta– han desaparegut. Les zones de jocs infantils s'han buidat, i fins i tot ja no es poden veure les habituals partides de mahjong –un joc de cartes– dels avis desafiant les baixes temperatures als jardins. Per contra, han aparegut altres actors a Pequín. Des de fa dies, hi ha brigades de voluntaris que reparteixen fullets amb les mesures de prevenció. Opuscles que també pots trobar, contínuament, a l'escala de la majoria dels habitatges. Els que hi vivim ens hem acostumat a la desinfecció a l'ascensor, també hem acceptat amb normalitat que voluntaris –o funcionaris– truquin a la porta de casa per saber on has estat les últimes setmanes, i descartar d'aquesta manera que hagis trepitjat terres properes a Wuhan, la ciutat origen del brot.

És cert que Pequín sol estar més buit per aquestes dates, ja que se celebrà l'Any Nou Xinès: pràcticament tothom està de vacances, aprofita per marxar a visitar la família i moltes botigues tanquen. El coronavirus, però, ha afectat almenys les visites familiars: el govern va prohibir aquests desplaçaments per l'elevat risc de contagi que suposaven al país. El turisme tampoc és gaire present al centre de la ciutat, i les fires, festes i activitats per a nens pròpies d'aquesta època també s'han anul·lat. I si es pot, els habitants eviten agafar el metro i, així, no hi ha perill que et controlin la temperatura per si tens febre. En cas positiu, el més probable és que siguis traslladat a un hospital, on la por pel contagi incrementa.

A tot això, la Comissió Nacional de Salut Xinesa ha aportat més dades: aquest dimarts ha confirmat que el coronavirus de Wuhan, a més de per les vies respiratòries, es transmet pel contacte físic. La mitjana del període d'incubació és d'entre tres i set dies, encara que pot arribar a 14, i la soca és en un 85% similar a la del SARS. També aquest dimarts, Alemanya ha confirmat el primer cas de contagi a Europa d'un pacient que no havia anat a la Xina. Fins ara la cinquantena de casos que s'havien diagnosticat fora de la Xina eren importats del país asiàtic, excepte dos, que s'havien contagiat al Vietnam i al Japó. Precisament, el país nipó també ha confirmat un cas autòcton, és a dir, d'una persona que no havia estat en terres xineses.

651x366 El personal mèdic trasllada a un pacient sospitós de patir coronavirus a l'Hospital Queen Elizabeth de Hong Kong / REUTERS El personal mèdic trasllada a un pacient sospitós de patir coronavirus a l'Hospital Queen Elizabeth de Hong Kong / REUTERS

Per la seva banda, Hong Kong restringirà l'entrada de visitants xinesos del continent, però no tancarà la frontera totalment ja que hi ha ciutadans que la travessen cada dia per treballar. De moment se suspendran enllaços de tren d'alta velocitat i ferris. També es redueixen el nombre de vols.



Activitat a les xarxes socials

Mentrestant, el millor antídot davant aquests dies de reclutament, en un país on la gent viu especialment enganxada al telèfon mòbil, són les xarxes socials. A la xarxa social Weibo és tendència "Wuhan jia you", que es pot traduir com "Força Wuhan". Un missatge que fa referència als vídeos que arriben des d'aquesta ciutat: cada dia, a les set de la tarda, els veïns treuen el cap per la finestra de casa seva i criden aquest missatge per donar-se ànims. També triomfen els vídeos amb exemples solidaris: particulars que s'ofereixen a portar malalts als hospitals de Wuhan, restaurants que reparteixen menjar per l'aïllament, donatius de mascaretes. I també l'humor. Especialment per parlar de propostes per combatre l'avorriment mentre no es pugui sortir de casa: jugar a ping-pong a la cuina o pescar peixos de l'aquari, en són dos exemples.

La relativa calma o normalitat d'aquests dies, però, no és real. Està emmascarada pel fet que encara són vacances. El problema vindrà la setmana que ve, quan s'hauria de tornar a una certa normalitat i la gent hauria de reincorporar-se a la feina. Un fet que, ara per ara, no sembla que hagi de passar.