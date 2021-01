Biden començarà a desfer el llegat de Trump el primer dia

Dimecres a les dotze del migdia (les sis de la tarda a Catalunya) Joe Biden jurarà el càrrec de president dels Estats Units. I, immediatament després, començarà a fer ús dels seus nous poders: en el seu primer dia a la Casa Blanca signarà “aproximadament una dotzena” de decrets que començaran a desmuntar algunes de les decisions més controvertides que el seu antecessor, Donald Trump, ha pres durant els seus quatre anys de mandat.

Segons ha informat el que serà el seu cap de gabinet, Ron Klain, el mateix 20 de gener Biden reincorporarà els Estats Units a l’Acord de París contra el canvi climàtic, aixecarà la prohibició d’entrada als viatgers procedents de països de majoria musulmana, farà obligatori l’ús de mascaretes en edificis de titularitat federal i en viatges entre estats, ordenarà que els nens immigrants que van ser separats de les seves famílies a la frontera s’hi tornin a reunir i allargarà la moratòria sobre els desnonaments i sobre el retorn dels préstecs estudiantils vinculada a la pandèmia. A més de les mesures esmentades, que no requereixen l’aval del Congrés, en el seu primer dia com a president Biden també té previst enviar a les cambres el pla d’estímul anticovid d’1,9 bilions de dòlars que va anunciar la setmana passada i una proposta de reforma de la legislació sobre immigració que pretén obrir una via perquè els 11 milions de persones que resideixen il·legalment als Estats Units puguin obtenir la ciutadania nord-americana.

La intenció de Biden és fer evident el nou rumb que emprenen a partir d’ara els Estats Units signant desenes de decrets durant els primers deu dies de presidència. La lluita contra la pandèmia, que Trump ha minimitzat, serà un dels àmbits en què Biden centrarà l’activitat legislativa en l’arrencada del mandat.