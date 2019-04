Putin i Kim es reuneixen per primer cop

Trencades les converses amb els Estats Units de Donald Trump, Kim Jong-un ha arribat a Rússia per trobar-se per primer cop amb el president Vladímir Putin, que recupera amb aquesta trobada el paper perdut com a país clau en la pacificació de la península de Corea del Nord.

Un altre cop, el nord-coreà ha fet servir el seu tren presidencial blindat per arribar a la ciutat de Vladivostok, a la costa del mar del Japó, on les autoritats del Kremlin el van rebre amb tots els honors militars, amb catifa vermella inclosa, i amb un tros de pa i sal, com mana la tradició eslava per saludar els hostes. Kim ha assegurat que acudeix a la cimera "amb un càlid sentiment" i ha explicat que espera que la visita "sigui útil".

En l'agenda dels dos presidents hi ha la pacificació de la península de Corea, un conflicte que tensa el Nord comunista i el Sud, aliat d'Occident des del final de la Segona Guerra Mundial, ja que els dos països formalment encara continuen en guerra perquè no han signat la pau i només hi ha vigent l'Armistici del 1953.

La cimera arriba en un moment en què l'apropament de Corea del Nord amb els Estats Units, propiciat després de dècades d'enfrontaments i amenaces, s'ha congelat. Kim i Trump han mantingut en l'últim any dues trobades d'alt nivell però malgrat els bons auguris de la primera a Singapur, la segona i última, a Hanoi, ha suposat el trencament del diàleg.

Sense els Estats Units, Rússia busca recuperar el seu lideratge a la regió i mantenir-se com a interlocutor. El pare de Kim, Kim Jong-il, ja es va trobar el 2011 amb el llavors president rus, Dmitri Medvédev. Com passa amb la Xina, el gran patrocinador de Pionyang, Rússia també és partidària que el règim renunciï a la política de nuclearització.