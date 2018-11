La magistrada del Tribunal Suprem dels EUA Ruth Ginsburg es trenca tres costelles

La magistrada del Tribunal Suprem dels Estats Units Ruth Bader Ginsburg, de 85 anys, ha estat atesa aquest dijous a l'hospital amb tres costelles trencades després de patir una caiguda a la seva sala judicial. La dona va caure dimecres a la nit però no va anar a l'hospital fins a la matinada, després de repetides molèsties.

Tot i la seva avançada edat, Ginsburg no té intenció de deixar el seu càrrec a l'alt tribunal, on lidera la branca progressista en un entorn cada cop més conservador. Després de trencar-se ja dues costelles el 2012 i de sobreviure a dos episodis de càncer i a un implant per desbloquejar una artèria el 2014, es va estendre el rumor que Ginsburg podria retirar-se voluntàriament durant els últims anys del president Barack Obama perquè el president pogués escollit el seu successor.

Però tot i el seu delicat estat de salut, la jutge ha contractat ja el seu personal fins al 2020, amb la qual cosa deixa clar que no té cap intenció de retirar-se. Si Ginsburg deixés vacant la seva plaça al Tribunal Suprem, el president dels EUA, Donald Trump, escoraria encara més a la dreta la màxima institució judicial del país, després d'haver escollit ja un jutge ultraconservador com Brett Kavanaugh per omplir l'última vacant al TS.

Precisament, la caiguda li ha impedit aquest dijous a Ginsburg assistir a la cerimònia de benvinguda a Kavanaugh que s'ha dut a terme a la seu del Tribunal Suprem, amb la presència del president Trump i la seva esposa, Mellania, a més de diversos líders republicans i el nou fiscal general en funcions Matthew Whitaker, que supleix l'acomiadat Jeff Sessions.