Nova Zelanda lidera una iniciativa contra l'extremisme i la violència a les xarxes socials

La primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, s'ha posat al capdavant d'una iniciativa mundial per acabar amb els continguts violents, extremistes i terroristes a les xarxes socials. La seva crida, batejada com la Christchurch Call, pretén evitar que es repeteixi un succés com el que el mes de març passat va deixar 50 morts en aquesta localitat neozelandesa (Christchurch), quan un supremacista blanc va tirotejar els assistents a dues mesquites i va emetre l'atac a les xarxes socials en 'streaming'.

Amb aquest objectiu, la líder neozelandesa i el president de França, Emmanuel Macron, lideraran una cimera el 15 de maig, durant la reunió de ministres del G-7 que acull França aquell dia, a la qual conviden tots els directors i executius de les principals empreses tecnològiques per debatre la qüestió.

"És crucial que les plataformes tecnològiques com Facebook no es perverteixin com una eina per al terrorisme, i que en canvi es converteixin en part de la solució global contra l'extremisme. Aquesta reunió presenta una oportunitat per fer un acte d'unitat entre governs i companyies tecnològiques", ha dit aquest dimecres Jacinda Ardern.

L'objectiu de la cimera del 15 de maig serà que aquestes empreses assumeixin el compromís, aquesta Christchurch Call, d'eliminar qualsevol contingut violent, extremista o terrorista de les seves plataformes de manera immediata.

Ardern ha explicat en roda de premsa que havia parlat directament amb el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, i també amb executius d'altres empreses com Twitter, Microsoft i Google, entre d'altres, per convidar-los a la cimera. "La resposta que he rebut ha sigut positiva. Cap companyia tecnològica, igual que cap govern, no voldria veure extremisme i terrorisme online", ha dit.

La reunió del 15 de maig a França tindrà lloc en paral·lel amb la trobada Tecnologia per la Humanitat que duran a terme els ministres del ram dels països del G-7 i amb la cimera Tecnologia pel Bé que també organitza França el mateix dia, com a amfitriona de les reunions d'aquest any del grup de països més industrialitzats del món.