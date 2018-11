L'Estat Islàmic reivindica l'atac de Melbourne

L'Estat islàmic ha reivindicat l'atac terrorista que aquest divendres ha perpetrat un home al centre de Melbourne en què ha mort una persona i dues més han quedat ferides, a banda de l'agressor, que ha mort a l'hospital en ser abatut per la policia. Com és habitual, els jihadistes han afirmat a través de la web de notícies Amaq que un dels seus "lluitadors" ha executat l'acció "en resposta a la crida per atacar els ciutadans de la coalició", tot i que no n'ha donat detalls. El text fa referència al missatge llançat pel líder espiritual del grup terrorista, Abu Bakr al-Baghdadi, a atacar els països socis dels Estats Units en la lluita contra l'autoanomenat "califat".

L'atacant d'aquest diumenge és un ciutadà que va arribar a Austràlia el 1990 procedent de Somàlia, un estat fallit per la guerra i la pobresa, i té diversos antecedents penals per altres qüestions, com ara tràfic de drogues, conducció sense carnet o robatori.

The witness then picked up a rubber weight on the ground to help the officers under siege. He said terrified bystanders were yelling “shoot him, shoot him.” https://t.co/G4hiLs3rLI pic.twitter.com/mMUx0D5yTg — Rita Panahi (@RitaPanahi) 9 de novembre de 2018

Segons el relat policial, a primera hora de la tarda (al matí en hora catalana) l'atacant ha encastat un totterreny en flames contra un centre comercial del centre de la ciutat i posteriorment n'ha sortit amb un ganivet de fulla gran amb què ha atacat diversos vianants. Una de les víctimes ha mort a l'acte i el seu cadàver ha quedat estès al mig del carrer. Quan els agents han anat a neutralitzar l'atacant, ell ha intentat apunyalar-los i ha sigut quan un d'ells li ha disparat al pit. L'agressor ha mort mitja hora després, en un centre sanitari.

"La policia no busca ningú més en aquest moment", ha precisat David Clayton, portaveu de la policia de Melbourne, tot i que "la investigació continua oberta i no es descarta cap possibilitat".

Agressió a les xarxes

Imatges difoses a les xarxes socials mostren el vehicle en flames desplaçant-se lentament, així com les agressions d'un home alt vestit amb pantalons blancs i túnica negra mentre la policia intenta reduir-lo.

La unitat antiexplosius de la policia ha acordonat el lloc dels fets per mantenir la seguretat a l'àrea comercial del carrer Bourke, una de les més transitades d'Austràlia i que ha sigut tancada de manera indefinida.

Les autoritats també han demanat als residents a Melbourne que evitin anar al centre de la ciutat, on s'han suspès alguns serveis de tramvia i s'ha cancel·lat una activitat prenadalenca d'una de les principals cadenes comercials.

El carrer Bourke ja va ser escenari el 20 de gener del 2017 d'un atropellament deliberat en què van morir sis persones, entre les quals un nadó i una nena de 10 anys. Va ser un atac perpetrat suposadament per Dimitrious Gargasoulas, de 28 anys, un pres en llibertat condicional condemnat per altres delictes. En el procés per l'atropellament, Gargasoulas va al·legar que tenia diverses malalties mentals i que aquell dia estava sota els efectes de les drogues.