El nacionalisme cors, a un pas de ratificar-se en el poder

Còrsega podria tornar a tenir un govern nacionalista després que aquest diumenge la coalició liderada per l'autonomista Gilles Simeoni i l'independentista Jean Guy Talamoni guanyessin la primera volta de les eleccions regionals de l'illa amb el 45,36% dels vots.

Els partits nacionalistes corsos, que governen l'illa des que van guanyar les eleccions per primer cop l'any 2015, reclamen un estatut d'autonomia de ple dret en els pròxims tres anys i, tot i que la independència no està de moment entre els seus objectius, sí ho està poder deixar en mans dels corsos quin camí prendre en el futur.

Després de fer-se l'any 2014 amb l'alcaldia de Bastia, una de les principals ciutats de l'illa; amb el de l'Assemblea regional el 2015; i amb tres dels quatre diputats de Còrsega a les legislatives franceses del passat juny; el més segur és que la coalició guanyi la segona volta de les eleccions, que se celebraran el dia 10 de desembre.

"Còrsega envia una senyal molt forta a París i diu que vol la pau i la democràcia i construir una illa emancipada, perquè elaborem junts una solució política", ha dit aquest diumenge un exultant Simeoni poc després de difondre's el recompte provisional.

Per la seva banda, el seu soci, Jean Guy Talamoni, va dir afrontar la segona volta amb determinació, però amb modèstia: "Seguirem dirigint a tots els corsos i no només als que ens han votat, perquè el que intentem construir no és una Còrsega pels nacionalistes, sinó per a tots".