El ponent de l'Eurocambra pels visats després del Brexit perd el càrrec per la pressió d'Espanya per Gibraltar

La possibilitat d'un Brexit sense acord ha portat les institucions comunitàries a treballar contra rellotge per preparar plans de contingència per mitigar els efectes negatius d'aquest escenari. Un d'aquests plans és la política de visats que es tindria entre el Regne Unit i la Unió Europea en cas de Brexit sense acord. Però mentre la majoria de legislacions estan enllestides, aquesta s'ha encallat. El motiu és una referència a Gibraltar com a "colònia britànica" que Espanya va insistir en posar al document quan va ser el moment de discutir-lo entre els ambaixadors representants de cada estat al Consell Europeu. La resta d'Estats van acceptar-ho malgrat el malestar britànic però el problema va arribar quan . El ponent de l'Eurocambra en aquesta negociació era l'eurodiputat britànic, Claude Moraes, que es va oposar a aquesta referència. Aquest dilluns ha estat cessat del càrrec de ponent en la negociació, segons ha confirmat via Twitter un dels eurodiputats membres del comitè de Llibertats, Justícia i Afers Domèstics, Petr Jezek, d'ALDE, que també era ponent a l'ombra d'aquesta legislació.

"Estic molt decebut amb la decisió de rellevar el president del comitè de llibertats del Parlament Europeu com a ponent per a la regulació de les exempcions de visats, esepcialment per a nacionals britànics, en el cas d'un Brexit sense acord", diu Jezek que, més, ha fet un comunicat explicant el seu desacord amb la decisió. Com confirmen des del Parlament Europeu, el seu substitut serà el socialista búlgar, Sergei Stanishev, vicepresident del comitè de Justícia.

I am deeply disappointed with the decision to remove the Chairman of the EP LIBE Committee as Rapporteur for the regulation on Visa Exemptions, specifically for UK nationals in the event of a no-deal #Brexit

See my full statement: pic.twitter.com/p2uy86Af4Q — Petr Ježek (@JezekCZ) April 1, 2019

Jezek es desvincula absolutament del procés que ha conclòs en aquesta decisió i considera "escandalós" que s'hagi pres aquesta decisió "en funció de la nacionalitat del ponent, assumint que aquesta suposa un biaix". Aquest eurodiputat Txec assegura que la posició que mantenia Moraes en oposar-se a què els documents del Brexit es referissin a Gibraltar com una "colònia britànica" era la de la majoria del Parlament Europeu. Per això, considera que l'Eurocambra s'ha tirat un tret al peu prenent aquesta decisió. Jezek defensa que el posicionament d'Espanya (i també de tot el Consell Europeu que li va donar suport) sobre Gibraltar no té res a veure amb l'objectiu de la legislació i recorda que, el document va ser aprovat per majoria absoluta al comitè abans que Espanya hi colés la referència a Gibraltar com a colònia.

En una compareixença pública del comitè per abordar aquesta qüestió, els eurodiputats espanyols del PP i del PSOE d'aquest comitè ja van pressionar perquè Moraes acceptés la referència i es desencallessin les negociacions entre Consell Europeu i Eurocambra per poder aprovar la legislació a temps. Segons fonts diplomàtiques, el mateix president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, hauria fet moviments per desencallar aquesta situació que ha acabat provocat el cessament de Moraes com a negociador del Parlament Europeu en aquest àmbit concret. En aquella mateixa compareixença, Moraes va assegurar que defensava el "mandat majoritari" del Parlament Europeu i que ell mateix havia proposat un redactat "alternatiu" en què es fes referència a la "controvèrsia" que hi ha entre el Regne Unit i Espanya sobre Gibraltar. Va fer una crida a aconseguir una proposta de compromís. Aleshores Jezek també va posar-se del costat de Moraes, com també ho va fer la diputada del grup socialista alemanya, Brigit Sippel.