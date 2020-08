Un nou vídeo revela les últimes paraules de Georges Floyd : "Em moro, digueu als meus fills que els estimo"

El jutge Peter Cahil, que s'ocupa de la investigació de l'assassinat de l'afroamericà George Floyd a mans de la policia el 25 de maig, ha ordenat la publicació de les gravacions de les càmeres que portaven al cos dos dels agents que van participar en la detenció, Thomas Lane i J. Kueng. Els vídeos els va presentar com a prova l'advocat del primer agent i mostren tota la seqüència dels fets, des que els policies l'aborden dins el cotxe fins que és traslladat inconscient en ambulància, a més dels més de vuit minuts en què l'agent Derek Chauvin el va asfixiar pressionant-li el coll amb el genoll.

En la gravació es veu com els agents encanonen Floyd tan bon punt s'acosten al cotxe, alertats per un venedor que va denunciar que li havia donat un bitllet de 20 dòlars fals. Floyd adverteix més de 25 vegades que no pot respirar: "Mama, t'estimo. M'estic morint. Digueu als meus fills que els estimo", suplica el detingut en les imatges abans de desmaiar-se.

L'endemà de l'assassinat, que va ser gravat a plena llum del dia per diversos vianants, van esclatar les protestes arreu dels Estats Units per exigir justícia. Una mobilització que encara continua, onze setmanes després. Chovin ha estat acusat d'assassinat i els altres tres agents que van participar en la detenció s'enfronten a càrrecs de complicitat i instigació.