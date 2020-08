La policia de Berlín dispersa una marxa negacionista del covid-19 amb 18.000 participants

Ni un mes després de la multitudinària marxa celebrada a Berlín en contra de les mesures per evitar els contagis de coronavirus, la capital alemanya ha acollit aquest dissabte una nova concentració convocada per diversos col·lectius i grups negacionistes. Segons la policia berlinesa, fins a 18.000 persones s’haurien aplegat a la ciutat per protestar, de nou, contra les restriccions per la pandèmia.

Malgrat que les xifres de nous contagis han anat a l’alça al país durant l’agost –últimament s’han estabilitzat en una mitjana de 1.500 casos nous diaris, segons les dades de la principal institució sanitària del país, el Robert Koch Institut (RKI)– i que tant la policia de Berlín com les principals autoritats de la capital alemanya havien demanat no celebrar la marxa, l’Audiència Territorial Administrativa de Berlín la va autoritzar –fins i tot va rebutjar un recurs d’última hora de la policia berlinesa–. Això sí, amb la condició d'assistir-hi amb mascareta i respectant la distància de seguretat.

A l’hora de la veritat, però, la majoria dels assistents no ha respectat ni una cosa ni l’altra, fet que ha dut la policia de Berlín a dissoldre la manifestació després que la marxa hagués arrencat cap a les deu del matí. Malgrat que la majoria de manifestants han protestat de manera pacífica, ha sigut a partir de l’anunci de la policia de dissoldre la convocatòria quan han començat les primeres detencions i càrregues policials, especialment entre els grupuscles d’ultradreta i neonazis, que s’han atrinxerat en zones pròximes a la Porta de Brandenburg.

Reaktion der Teilnehmer von #Berlin2908 auf Ansage der Polizei, die Demo aufzulösen. @welt pic.twitter.com/PByhhyhauz — Annelie Naumann (@AnnelieNaumann) August 29, 2020

Abans de la celebració de la marxa, els cossos policials ja preveien que hi podria haver alguns episodis violents, degut a la naturalesa d’aquests grups més radicals, i havien demanat responsabilitat i seny als participants. Unes 1.500 persones ja es van aplegar ahir divendres davant la Porta de Brandenburg per manifestar-se, en una mena de prèvia de l'acte d'avui.

Tot i la presència de grups radicalitzats, la convocatòria ha aplegat col·lectius d'ideologies ben diverses sota els pretextos de treure rellevància al virus i rebutjar les mesures restrictives més bàsiques aprovades per l’executiu d’Angela Merkel –com dur la mascareta o respectar la distància física– perquè asseguren que coarten les seves llibertats individuals. Des de famílies senceres i petits comerciants fins a defensors de teories de la conspiració o col·lectius antivacunes, sumats als ja esmentats grups neonazis.

Més de 240.000 contagis

L'RKI ha informat aquest dissabte de 1.479 nous contagis per coronavirus les últimes 24 hores, una xifra que eleva a 240.986 els casos des de l’inici de la pandèmia al país. El nombre total de víctimes mortals per la malaltia és de 9.289. Merkel ja va advertir dijous que no és partidària de relaxar cap de les mesures adoptades fins ara, i fins i tot va instar els ciutadans a no viatjar a les zones considerades de risc, entre les quals hi ha Espanya a excepció de les illes Canàries.