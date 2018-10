El Parlament Europeu insta la UE i els estats a deixar de vendre armes a l'Aràbia Saudita

El Parlament Europeu (PE) ha demanat aquest dijous als governs de la Unió Europea que imposin un embargament conjunt a la venda d'armes a l'Aràbia Saudita. Una resolució pactada pels grans grups en resposta a l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi s'ha aprovat amb l'abstenció dels eurodiputats del PSOE, el PP i Ciutadans. Podem, IU, ERC i PNV hi han votat a favor. El Congrés espanyol va rebutjar dilluns aturar les exportacions d'armes a Riad.

El text, que arriba després d'un debat en el ple sobre l'episodi a Istanbul, reclama una investigació imparcial de l'assassinat de Khashoggi i la col·laboració plena de les autoritats saudites. Els eurodiputats també volen que l'embargament s'ampliï a la venda de sistemes de vigilància i altres productes militars que podrien ser utilitzats amb finalitats repressives a l'Aràbia Saudita.

El mateix dia que es lliurava el premi Sakhàrov al cineasta ucraïnès Oleg Sentsov els eurodiputats han demanat l'alliberament d'un altre periodista víctima de la repressió saudita, Raif Badawi, empresonat pel règim de Riad i que també va ser reconegut amb aquest premi. La resolució aprovada reclama també a les autoritats saudites una moratòria a la pena de mort. Segons Amnistia Internacional el 2017 almenys 147 persones van ser executades al país del Golf.

El Parlament Europeu ha demanat a la cap de la diplomàcia de la UE, Federica Mogherini, i als estats membres que imposin sancions específiques com la prohibició de visats i el bloqueig de béns als ciutadans saudites implicats en la mort del periodista, així com sancions sobre el país per vulneració dels drets humans.

La resolució ha tingut 325 vots a favor, 1 en contra i 19 abstencions, mentre que el punt específic sobre l'embargament d'armes ha quedat aprovat per 242 vots a favor, 23 en contra i 78 abstencions.

El dictamen del Parlament Europeu no és vinculant i per tal que s'imposin sancions cal un acord dels 28 governs, un mecanisme que segons fonts comunitàries encara no s'ha engegat. Alemanya va anunciar diumenge la paralització dels contractes militars amb Riad, i ha instat la resta de països de la UE a fer el mateix. Fa mesos que Suècia, Noruega, Holanda o Grècia no exporten armes a l'Aràbia Saudita que puguin ser utilitzades. Segons l'informe més recent sobre aquesta qüestió, publicat al febrer i corresponent a l'any 2016, quinze països de la UE (Àustria, Bèlgica, Bulgària, la República Txeca, Dinamarca, Finlàndia, França, Alemanya, Itàlia, Holanda, Polònia, Romania, Espanya, Suècia i el Regne Unit) van vendre armes a l'Aràbia Saudita en aquell període.