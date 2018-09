El partit de Le Pen es queda sense diners

El partit d’extrema dreta francesa Reagrupament Nacional (RN) -l’antic Front Nacional-, que presideix l’excandidata presidencial Marine Le Pen, haurà de tancar fins a un terç de les seves seus i reduirà a la meitat els seus treballadors. Les dificultats per aconseguir subvencions públiques i les traves que posen els bancs francesos per concedir-los crèdits han obligat el partit a prendre mesures dràstiques. La falta de liquiditat obligarà a tancar una trentena de les 100 oficines electorals i a traslladar-ne d’altres a locals més petits. També es veuran afectades les despeses de personal, que suposen uns tres milions d’euros a l’any, i, per tant, s’haurà d’acomiadar la meitat dels cinquanta empleats, segons expliquen fonts del partit al diari francès Le Parisien.

La formació, que recentment es va canviar el nom, ja havia vist com la justícia havia fet mal als seus comptes. El 28 de juny passat, dos jutges encarregats d’investigar la líder i el seu partit per haver tingut suposats assessors ficticis al Parlament Europeu van decidir embargar-los 2 milions d’euros d’ajuda pública. Clara Thépaut i Renaud Van Ruymbeke, que investiguen aquest cas des del 2016, sospiten que la formació feia passar com a funcionaris europeus -pagats amb recursos de la UE- treballadors del partit. Segons els jutges, “el nivell d’endeutament del partit” dona lloc a un risc de “no pagament” d’aquestes sumes. A més, el partit arrossega un deute amb els bancs de 12 milions d’euros per culpa del sistema de doble volta francès, que el deixa sistemàticament sense gaire representació a les cambres legislatives malgrat el seu elevat nombre de vots. “Confiscant la nostra dotació pública sense judici en aquest pseudocas dels assessors, els jutges d’instrucció ens apliquen la pena de mort”, deia al juliol Le Pen al seu compte de Twitter, a més de definir la decisió de la justícia com un intent d’“assassinar el primer partit de l’oposició”.

Els militants com a salvació

El partit va demanar ajuda als seus militants per fer créixer les seves arques i a principis d’agost ja havia pogut recollir 500.000 euros. En aquest sentit, Marine Le Pen també va assegurar per Twitter que s’hauran “d’estrènyer els cinturons”. En aquesta decisió [de la justícia] hi ha un atemptat contra la democràcia gravíssim i històric en les seves conseqüències”. En un altre tuit, Le Pen va agrair “des del fons del cor” als donants que els han permès finançar els salaris i els lloguers fins al 26 de setembre. “L’RN ha de limitar les seves activitats”, va alertar. La gran esperança, doncs, són les ajudes anuals que l’estat francès atorga al novembre.

La presidenta del partit, que no ha estat gaire activa aquest estiu, va fer ahir el seu primer acte a la fira agrícola, a Châlons-en-Champagne, al nord de França. Durant la visita va avisar que, malgrat les dificultats, el partit ja treballa amb la vista posada en les eleccions europees del maig del 2019.