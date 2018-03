El nou passaport britànic del Brexit, de color blau, es farà a França

La companyia franco-holandesa Gemalto, una de les més importants del món en serveis de seguretat digital, farà els nous i icònics passaport britànics del Brexit, de color blau a diferència que els actuals vermells, que entraran en vigor la tardor de l'any vinent, una vegada s'hagi fet efectiva la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (EU), el 29 de març. La notícia ha estat revelada aquest dijous pel diari 'The Daily Telegraph', i està provocant ja una petita tempesta política, i força indignació i també bromes a les xarxes socials, entre els 'brexiters' més arrauxats i els més crítics amb la decisió.

Gemalto hauria guanyat el concurs públic fet pel govern britànic reduint els costos en uns 55 milions d'euros en relació amb el seu competidor britànic, la firma De la Rue. El contracte inicial per a la renovació del document està valorat en uns 550 milions d'euros. Gemalto produeix els passaports de més de trenta països.

Britain's new blue passports won’t be made in the UK as Tory Brexiteer complains of national humiliation



Dutch global security firm Gemalto has reportedly landed the £490million contract to produce the UK's new identity documents from next year



https://t.co/psXJE5TYei — Socialist Voice 🌹 (@SocialistVoice) March 21, 2018

The British public voted to #leaveEU and yet the #Tory government continues to give away our #independence. Our new blue passports will be produced by French security giant Gemalto. #ForUKIndependence #OneNationGB https://t.co/lIK65glhsS — OneNation is a new UK Political Party (@One_NationGB) March 21, 2018

Davant de la publicació de la informació, aquest dimecres al vespre, un portaveu del ministeri de l'Interior ha assegurat que encara no s'ha pres cap decisió ferma: "Estem fent un concurs just i obert per garantir que el nou contracte ofereixi un producte d'alta qualitat i segur i [alhora que] ofereixi la millor relació qualitat-preu per als clients. No exigim que es fabriquin els passaports al Regne Unit. Una part dels actuals se'n fan actualment a l'estranger, i no hi ha cap raó de seguretat ni operativa perquè això no continuï fent-se d'aquesta manera".

Com a part del procés de divorci amb la Unió, el passat mes de febrer la primera ministra, Theresa May, va anunciar al Parlament el canvi. Amb tot, no va fer cap comentari sobre el concurs que s'havia convocat. Aquesta mateixa setmana, la companyia britànica que imprimeix bona part dels actuals passaports, De la Rue, va fer arribar una comunicació als seus accionistes advertint-los que "l'any vinent els beneficis seran inferiors", encara que no va aclarir-ne les causes.

L'exministra de desenvolupament internacional, Priti Patel ha qualificat la decisió de "perversa".

La polèmica sobre el passaport és la segona de la setmana que esclata en relació amb el Brexit. La primera, i una que està causant no poca indignació enes els afectats, és la resistència dels pescadors britànics a acceptar el pacte de transició establert entre la Unió Europea i Londres, que s'hauria de ratificar en la cimera del Consell Europeu que s'inicia aquest dijous a Brussel·les. Els pescadors han vist com el Regne Unit ha cedit a continuar està sotmès a les restriccions i regulacions pesqueres de la UE mentre duri la transició, fins al 31 de desembre del 2020. Aquest dimecres, l'exl;ider de l'UKIP, Nigel Farage, va protagonitzar una acció de protesta al riu Tàmesi, abocant-hi peixos morts. El sector pesquer britànic, però, té mala peça al teler. La seva aportació al Producte Interior Brut de l'economia del Regne Unit és molt inferior a l'1%.