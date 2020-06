Alemanya identifica un nou sospitós en la desaparició de Madeleine McCann

260x366 Una imatge de Madeleine McCann. La nena va desaparèixer d'un club de vacances de Portugal el 2007 / AFP Una imatge de Madeleine McCann. La nena va desaparèixer d'un club de vacances de Portugal el 2007 / AFP

Un ciutadà alemany de 43 anys, actualment a la presó, ha estat identificat aquest dimecres a la nit per la policia del país i per Scotland Yard com a principal sospitós del cas de la desaparició de Madeleine McCann. A l'home, del qual encara no s'ha facilitat la identitat, se'l relaciona en el passat amb diferents delictes de pedofília. La nova dada podria suposar l'avenç més significatiu de la investigació des que la nena, a punt de fer 4 anys, va desaparèixer el maig del 2007 en un centre de vacances al sud de Portugal.

651x366 Kate i Gerry McCann sostenen una imatge virtual de la seva filla, Madeleine, feta cinc anys després de la desaparició / FACUNDO ARRIZABALAGA / EFE Kate i Gerry McCann sostenen una imatge virtual de la seva filla, Madeleine, feta cinc anys després de la desaparició / FACUNDO ARRIZABALAGA / EFE

El cas McCann, una de les notícies que més ha atret l'atenció dels britànics els últims anys, ha tornat a irrompre als quioscos del Regne Unit. La presència a la zona de Praia da Luz del sospitós ha estat confirmada per uns quants testimonis, d'acord amb les autoritats alemanyes. D'altra banda, la premsa d'aquest país informa que ara mateix l'home compleix condemna de presó per la violació d'una ciutadana nord-americana, uns fets que van tenir lloc el 2001 a la mateixa zona de l'Algarve.

També es creu que l'individu hauria dut una prolífica activitat criminal a l'àrea, amb robatoris de propietats de vacances i com a traficant de drogues mentre hi va viure, entre el 1995 i el 2007. Una de les raons que han fet pensar la policia que podria estar relacionat amb el segrest és que s'han trobat dades que confirmen que el sospitós va discutir de les circumstàncies del cas en uns xats d'internet, una dada que amb anterioritat ja havia sortit a la llum.

651x366 Imatge facilitada per la policia de la furgoneta del sospitós / AFP Imatge facilitada per la policia de la furgoneta del sospitós / AFP

Tot i que mai hi ha hagut cap evidència sobre el parador de la nena, la policia alemanya diu que investiga "l'assassinat de Madeleine", alhora que ha qualificat el sospitós de "delinqüent sexual múltiple i criminal, condemnat [en el passat] per abús sexual infantil". Scotland Yard encara tracta el cas com una desaparició sense resoldre.

Christian Hoppe, investigador de l'Agència Federal del Crim d'Alemanya, ha assegurat aquest dimecres al vespre en declaracions a la televisió que el sospitós tenia dues condemnes anteriors per "contacte sexual amb noies": "No podem descartar que hi hagi més víctimes de violació o agressió sexual". Hoppe ha dit que no excloïa un motiu sexual rere la desaparició de Madeleine, però que creia que el sospitós podria haver irromput a l'apartament de vacances i haver comès el segrest espontàniament.

Madeleine dormia al mateix apartament que els seus germans bessons, de 18 mesos, al complex Ocean de l'esmentada localitat de Praia da Luz, mentre els pares, Kate i Gerry McCann, eren en un dels restaurants del centre recreatiu, ben a la vora.

Una vida "itinerant"

El sospitós, que vivia en una furgoneta VW T3 Westfalia i tenia un comportament "itinerant", segons la policia, va rebre una trucada telefònica una hora abans que segrestessin la nena. L'endemà dels fets, el 4 de maig del 2007, va fer canviar la propietat del seu Jaguar amb un altre ciutadà alemany. Els dos vehicles han sigut incautats per les autoritats.

El 2013, tant l'historial delictiu del convicte com aquests moviments, a més de la seva relació amb Praia da Luz, van fer aixecar sospites sobre la seva possible implicació en el cas. Malgrat això, llavors Scotland Yard el va descartar com a centre prioritari d'interès. En aquella fase de la investigació no es van trobar proves suficients. El moment decisiu per tornar-lo a situar en el focus va tenir lloc arran d'un programa de televisió alemany, coincidint amb el desè aniversari del segrest de la nena, segons Hoppe.

651x366 El Jaguar, propietat del sospitós, que va fer canviar de nom l'endemà del segrest / AFP El Jaguar, propietat del sospitós, que va fer canviar de nom l'endemà del segrest / AFP

Ja l'any passat Gonçalo Amaral, el cap de la primera investigació de la policia portuguesa sobre la desaparició de la Madeleine, va apuntar que el centre de l'atenció policial es va situar en un pedòfil alemany. També va afirmar que el sospitós s'havia descartat de la investigació el 2008. Posteriorment va ser empresonat a Alemanya per uns quants delictes sexuals contra menors. "Molts anys després, sembla que en una sala de xat a internet hi ha una conversa entre aquesta persona i una altra en què parlen de la Madeleine", va afirmar l'exdetectiu.

Números de telèfon

Ahir a la nit, en un intent d'aconseguir la col·laboració ciutadana, tant la Policia Metropolitana de Londres com les autoritats alemanyes van donar a conèixer públicament el telèfon mòbil del sospitós, un número portuguès (+351 912 730 680), així com el número des del qual va rebre una trucada poc abans del moment del segrest (+351 916 510 683). La trucada se situa entre les 19.32 i les 20.02 hores i Madeleine va desaparèixer una hora més tard. La policia considera que el propietari del número des del qual es va fer la trucada al del sospitós era un "testimoni altament significatiu", més que no pas un altre sospitós.

El ciutadà alemany ara empresonat també tenia un Jaguar XJR6 del 1993 amb una matrícula alemanya vista a la zona de Praia da Luz i en zones pròximes els anys 2006 i 2007. El 4 de maig del 2007 va demanar a algú que es posés en contacte amb les autoritats alemanyes per tornar a registrar el cotxe a un altre nom. Els dos vehicles han sigut requisats per la policia alemanya, que n'ha publicat fotografies.

Tot i el nou avenç en el cas, la Policia Metropolitana de Londres i la família McCann han volgut fer una crida a la prudència. No volen deixar-se endur per un desmesurat optimisme sobre la possible resolució del cas, després de tants anys i tantes pistes que, finalment, no han conduït enlloc.