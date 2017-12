El penúltim capritx del príncep hereu de l'Aràbia Saudita és la casa més cara del món

El príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohamed bin Salman, ha tornat a demostrar que amb diners tot és possible. L'última adquisició de l'hereu a la corona saudita ha sigut un castell francès valorat en 275 milions d'euros, segons publica aquest dilluns el diari 'The Guardian'.

La informació ha estat confirmada recentment per assessors de la família reial, segons un informe que publica 'The New York Times'. Tot i així, diversos funcionaris saudites s'han negat a comentar el document.

Una recerca de la web francesa Mediapart publicada al juny va revelar que Mohamed bin Salman va comprar el 2015 a través de diverses societats el Chateau Luis XIV de París.

El castell, conegut com la casa més cara del món, està situat als afores de la capital francesa i tracta de recrear l'estil del Palau de Versalles. Està format per grans jardins, amb una parcel·la formada per 57 acres, fonts d'or controlades a través de l'iPhone i estàtues de marbre que decoren tota la part exterior.

A l'interior del castell hi ha una sala de cinema, piscines de luxe i nombrosos banys i habitacions equipades amb els materials més luxosos. De fet, en gran part del palau els sostres estan decorats amb frescos i colors daurats. A la web Cogemad es pot veure com és la nova adquisició del príncep hereu de la corona saudita.

Compres milionàries

La compra d'aquest castell francès és només el penúltim capritx del príncep saudita. En les últimes setmanes Mohamed bin Salman ha adquirit una pintura de l'artista Leonardo da Vinci, 'Salvator Mundi', valorada en 335 milions d'euros.

En aquesta ocasió, la compra d'aquesta obra, que representa Crist, es va fer a través del departament de Cultura i Turisme d'Abu Dhabi. No obstant això, una recerca dels diaris nord-americans 'The New York Times' i 'The Wall Street Journal' ha identificat Mohamed bin Salman com el propietari real de la pintura.

D'altra banda, l'hereu a la corona de l'Aràbia Saudita va comprar en 2015 un vaixell de 4.500 metres quadrats per quasi 500 milions d'euros. Aquests últims capritxos del príncep hereu han sortit a la llum en un moment en el qual s'està duent a terme una campanya, impulsada per ell, contra polítics i empresaris del país acusats de corrupció.