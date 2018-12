La policia busca sense èxit els drons que han paralitzat Gatwick durant més de 24 hores

Cares de desesperació arreu, també d’esgotament; sensació de desastre absolut i, sobretot, de desorientació. Fins i tot, en alguns casos, ganes de plorar davant la perspectiva de passar el Nadal en solitud, lluny de la família, a Londres. I, a més, queixes reiterades per la manca d’informació. El Conte de Nadal de Dickens convertit en el pitjor dels malsons de Mr. Scrooge. És el que aquest corresponsal va veure aquest dijous en les dues terminals de l’aeroport de Gatwick, a 57 quilòmetres del centre de la capital britànica, quan hi va arribar passades les dues de la tarda, hora local, per agafar un vol que el portés a Barcelona. Nadal a casa.

Però el BA2708, de la companyia British Airways, va ser cancel·lat. Un més entre els 656 dels 760 vols programats, segons dades oficials facilitades dijous a les nou del vespre. Cancel·lacions que s’afegeixen a una cinquantena més registrades des de dimecres a la nit, quan es van veure un parell de drons a la capçalera de l’única pista de la infraestructura. Des d'aleshores, la policia, i hores després també l'Exèrcit, busquen infructuosament els aparells que han dut el caos i la misèria a més de cent-mil passatgers.

110.000 passatgers afectats

Les aparicions es van repetir al llarg de tota la jornada en el primer gran acte de sabotatge d’aquesta mena que pateix una de les infraestructures de transport crítiques del país. Chris Woodroofe, director d’operacions de Gatwick, declarava a Sky News: "Cada vegada que estem preparats per reobrir la pista, veiem que hi ha un altre dron". La direcció del centre tenia previst, com a molt d’hora, reobrir aquest divendres a les sis del matí.

Gatwick és el segon hub amb més trànsit aeri del Regne Unit i ahir, en la primera jornada de l’escapada nadalenca, hi havien de passar 110.000 persones, d’arribada o de sortida. Avui, si es recuperés la normalitat, circumstància més aviat improbable, n’hi haurien de passar 126.000.

Més de 24 hores després que comencés l'incident, les autoritats tenen molt pocs dubtes que es tracta d'un sabotatge, "dut a terme amb drons de mida comercial”, segons declarava a la BBC el ministre de Transport, Chris Grayling. Tot i la sofisticació de l’atac, Scotland Yard i l’MI5, la branca de l’espionatge interior del Regne Unit, descarten, de moment, una motivació terrorista.

La policia no descarta aquest matí de divendres abatre els drons si tornen a aparèixer. La mesura no es va prendre ahir dijous davant el risc que podria suposar si, per exemple, continguessin alguna càrrega explosiva. En circumstàncies normals, l'operatiu de l’exèrcit, que compta amb aparells especialitzats per detectar emissions de radiofreqüència amb què els sabotejadors podrien dirigir-los, posar fi a la crisi hauria resultat relativament senzill. Però alguns especialistes han destacat la possibilitat que els petits aparells estiguessin programats per seguir una ruta concreta i que no rebessin cap senyal des de terra.

Drames personals

L’episodi d’ahir va tornar a posar de manifest la vulnerabilitat d’un sistema de transport acuradament dissenyat i eficaç, però format per un seguit de fitxes de dòmino molt fràgils, extremadament sensible a l’aleteig d’una papallona o al més malèvol brunzit de les habitualment quatre hèlices d'aquests petits ginys. El caos provocat ahir va impactar arreu del món: vols cancel·lats en direcció a Cuba, Hong-Kong, Nova York, Dubai o Las Vegas; passatgers atrapats a Barcelona, Atenes, Varsòvia o Roma, impossibilitats d’arribar a Londres. D'altres, que van aterrar a un lloc on no s'ho pensaven quan havien embarcat ja que molts volts van ser desviats a destinacions com Amsterdam, París o altres aeroports de les illes Britàniques.

Ana Ruiz de la Fuente, de 23 anys, és una de les desenes de milers de víctimes de la ratera. Havia de volar fins a Santa Cruz de Tenerife, via Barcelona, amb Vueling. Amb llàgrimes als ulls explicava a aquest cronista la seva desgràcia: “Han cancel·lat tots els vols, no n’hi ha cap que me’l puguin oferir, així que passaré el Nadal a Londres, sola. No hi tinc família”. Té un braç trencat i havia programat una visita al metge que ara haurà de reprogramar.

Irene Altozano era a la mateixa cua que Ana Ruiz per pujar al mateix avió, amb parada final a Barcelona. “He arribat aquí i m’he trobat tots els vols cancel·lats. He trucat a Vueling: primer m’han penjat, després m’han contestat i m’han dit que la pròxima reubicació és per dissabte i que, si no hi estic d’acord, em donaran diners perquè compri un vol per als pròxims quinze dies”.

Pel que fa a aquest periodista, la situació ha sigut molt més confortable. Un missatge a l’aplicació del mòbil mentre anava en tren cap a l’aeroport m’advertia que no podria viatjar. Amb un link facilitat per British Airways, en menys d’un parell de minuts havia pogut reservar un altre vol per demà, dissabte. En canvi, centenars i fins i tot milers de persones han hagut de fer nit a l’aeroport o a les rodalies, on els hotels han quedat col·lapsats. O han hagut de desplaçar-se fins a Stansted, a 112 quilòmetres al nord, on la companyia Ryanair ha desplaçat tots els seus vols que havien de sortir de Gatwick.