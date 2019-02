La policia turca deté 182 soldats per colpisme

Aquest dimarts la policia turca, a petició de la fiscalia, ha detingut 182 soldats per estar relacionats amb el cop d'estat contra Erdogan, segons ha informat el canal de televisió turc NTV.

Els turcs aturen al carrer el cop d'estat contra Erdogan

La majoria dels sospitosos són oficials en actiu (entre ells un comandant i un tinent) i amb vinculació amb la confraria del clergue islàmic Fethullah Gülen, a qui Ankara responsabilitza del cop d'estat fallit.

Durant el gener unes 3.000 persones van ser detingudes per tenir vincles amb Gülen, segons ha explicat el ministeri de l'Interior turc en un comunicat. L'operació s'ha dut a terme en 28 de les 81 províncies del país.



També s'han expulsat de l'exèrcit més de 8.500 membres, inclosos 150 generals. La majoria d'aquests militars estan pendents de ser jutjats. Es tracta d'un cop dur per a les forces armades de Turquia, que han perdut el 3,5% dels seus efectius.

Una purga planificada

Erdogan va entendre la dimensió del cop contra la seva autoritat i ha fet tot el possible per evitar que es pugui tornar a produir. Va mantenir l'estat d'emergència a Turquia des del cop d'estat fins que va ser reelegit president el 2018 i des de llavors ha intentat apartar de la vida pública a tothom qui contradiu el seu discurs.

Segons un informe d'Amnistia Internacional, s'han detingut quasi 130.000 persones a causa d'aquest cop d'estat. Entre els privats de llibertat hi ha metges, policies, professors, estudiants i molts treballadors públics. Erdogan els acusa de tenir "llaços amb grups terroristes". No han rebut cap tipus d'indemnització i, segons l'estudi d'Amnistia, la comissió creada per revisar les destitucions és "lamentablement inadequada per a aquest propòsit".