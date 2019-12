Sense possibilitat de supervivents en l'erupció del volcà de Nova Zelanda

"No hi ha senyals de vida". La policia de Nova Zelanda ja no confia que es puguin trobar supervivents en l'erupció aquest dilluns del volcà Whakaari, que ha sorprès el mig centenar de turistes que visitaven White Island, un petit illot deshabitat al nord-est del país que és un punt habitual d'excursions d'un dia per als creueristes que fan les rutes dels antípodes. De moment s'han recuperat els cossos de cinc persones, de nacionalitat britànica i australiana a més d'un guia turístic local, i se n'han rescatat 34, algunes amb cremades molt greus a bona part del cos, segons la premsa local. La sisena víctima a mort a l'hospital. A hores d'ara hi ha encara vuit persones desaparegudes, però hi ha poques possibilitats que continuïn vives, de manera que el balanç final de la tragèdia serà més greu.

Tourists on sightseeing boat film clouds of ash and smoke soaring into the sky as their vessel moves away from erupting volcano on New Zealand's White Island.



At least five people were killed and many more remain missing after the eruption, officials say. https://t.co/JqD49YSVEp pic.twitter.com/jO4zbJq9bV — ABC News (@ABC) December 9, 2019

"Amb la informació que tenim, no creiem que hi hagi cap supervivent a l'illa", ha indicat la policia en un comunicat. Els equips d'emergència no poden accedir a l'illa a causa de l'alt risc que suposen els gasos tòxics i l'enorme quantitat de material que surt disparat a una gran velocitat de l'interior de la terra i que ha arribat fins als 3.600 metres d'alçada, de manera que és impossible iniciar les tasques de rescat o de supervisió sobre el terreny. La situació s'agreuja a causa del núvol de cendra que dificulta la visió de l'illa des de l'aire.

L'erupció ha sigut a primer hora de la tarda, hora local, quan mig centenar de turistes voltaven per la falda del volcà. Una càmera ha captat la imatge d'un grup d'excursionistes a tocar del cràter del Whakaari pocs instants abans que els sorprengués la violenta erupció.

Michael Schade, un dels turistes testimonis de l'erupció, ha mostrat a Twitter a través de diversos vídeos com el vaixell amb què viatjava havia salpat de l'illa minuts abans de l'explosió. En les imatges s'aprecia l'enorme columna de fum –segons els experts ha arribat a 3.000 metres d'altura– que surt de la caldera mentre diverses persones són rescatades des d'un petit moll de l'illa volcànica, coberta per una capa grisenca.

Un turista capta l'erupció del White House des d'una embarcació a pocs metres de l'illa / MICHAEL SCHADE / EFE

L'Agència Nacional de Resposta a l'Emergència ha emès un avís davant possibles noves erupcions o activitat sísmica moderada del volcà, al voltant del qual s'ha establert un perímetre de seguretat per evitar que s'hi acostin vaixells turístics.

El 3 de desembre el grup de control d'activitat geològica Geonet ja va advertir que el Whakaari havia entrat "en un període d'activitat eruptiva", però va precisar que la situació "no representa un perill directe per als visitants". El govern neozelandès ha indicat que es revisaran els protocols d'emergència i l'activitat turística al voltant del volcà, que el 1914 ja va entrar en erupció i va causar 12 morts.

Ray Cas, professor emèrit de la Universitat Monash d'Austràlia, ha lamentat que les autoritats locals hagin permès l'accés de grups de turistes a una illa sense habitar pel perill que representa un volcà actiu, l'última erupció del qual va ser el 2016, tot i que no va ocasionar danys.