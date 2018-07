Un nou atac amb Novitxok al Regne Unit fa reviure el cas Skripal

El Regne Unit s’enfronta a un segon cas Skripal. A última hora d’ahir, la policia va confirmar que hi ha hagut un nou atac amb Novitxok, el mateix agent nerviós amb què a primers de març van ser atacats a la localitat de Slisbury, al sud-oest de Londres, l’exespia rus Serguei Skripal, de 66 anys, i la seva filla Iúlia, de 33. En aquest cas, les víctimes són Charlie Rowley, de 45 anys, i Dawn Sturgess, de 44, una parella resident a Amesbury, un poble del comtat de Wiltshire, a tot just dotze quilòmetres de Salisbury. Rowley i Sturgess es troben des de dissabte en estat crític al mateix centre hospitalari on es va atendre els primers afectats pel contacte amb Novitxok.

De moment no ha transcendit cap vincle polític ni cap dada que faci pensar que la parella tindria alguna relació amb els Skripal, per la qual cosa la policia considera que no haurien estat víctimes d’un atac deliberat, sinó fortuit.

L’alerta es va produir dimecres a la matinada, quan la policia va declarar com a “incident molt greu” la sobtada malaltia i símptomes detectats en Rowley i Sturgess després que entressin en contacte amb una substància desconeguda que els va deixar pràcticament inconscients, amb molt poques hores de diferència. Inicialment, però, la policia de Wiltshire va creure que la causa havia sigut el consum de droga en mal estat, heroïna o cocaïna. Però les anàlisis fetes no van poder corroborar aquesta hipòtesi.

Va ser ahir quan la unitat antiterrorista de la policia metropolitana de Londres (Scotland Yard) es va fer càrrec de la investigació i va enviar diferents mostres recollides a Amesbury al molt pròxim laboratori d’anàlisis químiques del ministeri de Defensa britànic de Porton Down. De Porton Down van arribar les mateixes notícies que en el cas Skripal. La substància desconeguda era l’agent nerviós d’ús militar Novitxok, desenvolupat per la defensa de la Unió Soviètica a finals dels anys setanta i primers dels vuitant del segle passat.

Sam Hobson, amic de les víctimes que va donar la veu d’alarma als serveis d’emergència dissabte a la tarda, va proporcionar detalls ahir a l’agència France-Presse de com va trobar Charlie Rowley. “Estava bavejant i en estat d’al·lucinació i desorientació i fred. Mai havia vist algú així”. Aquests símptomes coincidien amb els que van presentar els Skripal.

Hobson va assegurar que la dona, Dawn Sturgess, havia sigut traslladada a l’hospital de Salisbury a primera hora del dissabte 30 de juny, quan Charlie Rowley va avisar una ambulància davant l’estat que presentava la seva parella. Poc després, Hobson va acompanyar el seu amic a la farmàcia local per comprar unes medecines. Una mica més tard Rowley es va dutxar i va ser aleshores quan va començar a patir els símptomes descrits.

Ahir al vespre, segons declaracions de Sam Hobson, la situació de la parella contaminada continuava sent crítica, exactament el mateix pronòstic que els Skripal. Amb tot, tant el pare com la filla se’n van sotir. En el cas de Iúlia, després de 22 dies en estat de coma. El pare va estar-ne onze més.

Des d’ahir, i arran de la declaració d’incident molt greu per part de la policia, s’han fet diversos escorcolls tant a Amesbury com a Salisbury. I també s’han acordonat cinc àrees de les dues ciutats. Una ha sigut l’església baptista d’Amesbury, on es creu que Charlie Rowley i Dawn Sturgess havien assistit a una festa popular hores abans de començar a trobar-se malament. També es va tancar i acordonar la farmàcia local al parc Queen Mary, situat al centre de Salisbury.

Serguei Skripal, excoronel de l’exèrcit rus que havia sigut condemnat a presó l’any 2006 per espionatge contra el seu país, i posteriorment alliberat el 2010 arran d’un intercanvi d’espies amb els Estats Units, Londres va acusar directament Moscou d’estar al darrere de l’acció. El Kremlin, però, ho ha negat sempre. L’incident va causar la crisi diplomàtica més greu entre Rússia i el Regne Unit en trenta anys, amb l’expulsió de més d’una vintena de diplomàtics per totes dues bandes, i altres sancions administratives.

La gran incògnita que es planteja ara és saber com i on van entrar en contacte amb el Novitxok les dues noves víctimes i si tenen alguna mena de vincle ocult, que encara no hagi emergit, o bé amb els Skripal o bé amb la important colònia d’exiliats russos al Regne Unit, en especial els que el president de la Federació, Vladímir Putin, considera enemics. Scotland Yard treballa, de moment, en la possibilitat que la substància puguin ser restes de la que es va utilitzar en l’atac contra l’exespia i la filla.

El que sembla clar és que el nou incident atiarà, una vegada més, les sospites que Londres va dirigir contra Moscou, i que el Kremlin sempre ha refusat.

Un llistat que

fa créixer les sospites

Aleksandr Litvinenko

El 2006 l’exespia rus Aleksandr Litvinenko va morir després d’haver sigut enverinat amb un element radioactiu, poloni 210, mentre prenia te en un hotel de Londres. L’assassinat es va vincular a les seves investigacions sobre els lligams entre Vladímir Putin, la màfia russa i els oligarques establerts al Regne Unit.

Borís Berezovski

El 2013 Borís Berezovski, amic de Litvinenko, relacionat en el passat amb Putin però caigut en desgràcia, va morir a la finca que tenia als afores de Londres en circumstàncies que mai han sigut aclarides.

Nikolai Gluixkov

Pocs dies després de l’enverinament dels Skripal, Nikolai Gluixkov, amic de Borís Berezovski, va aparèixer mort al seu apartament de Londres. Les circumstàncies de la mort continuen sota investigació.

Catorze investigacions més

El cas Skripal va esperonar la investigació de catorze morts més de ciutadans russos al Regne Unit els últims anys en estranyes circumstàncies.