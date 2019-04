El president Bouteflika dimiteix després de dues dècades al poder

El president algerià, Abdelaziz Bouteflika, ha dimitit aquest dimarts després de dues dècades al poder, segons ha informat l'agència estatal APS. El mandatari, de 82 anys i afectat per un delicat estat de salut, ja va anunciar aquest dilluns que deixaria el càrrec abans del 28 d'abril, després de tres mesos de protestes massives al carrer per reclamar la seva marxa. El que ningú esperava és que la seva dimissió es fes realitat només 24 hores després del seu anunci de renúncia. Bouteflika deixa el poder per petició expressa de l'exèrcit. "No podem perdre més el temps", ha afirmat el tinent general Ahmed Gaed Salah, en declaracions a l'agència estatal.

La revolta algeriana es va iniciar el febrer amb l’anunci que Bouteflika es presentava a un altra reelecció tot i estar greument malalt després de patir un infart cerebral l’any 2013. Des de llavors, el rais no s’ha adreçat directament als algerians, i són comptades les seves aparicions públiques. Com a mesura per apaivagar els ànims, l'11 de març Bouteflika va suspendre les eleccions previstes per al 18 d’abril, va nomenar un nou primer ministre, Noureddin Bedoui, i va prometre l’inici d’un procés de transició en concertació amb l’oposició. Això, però, no va calmar els ànims i les manifestacions al carrer van continuar.