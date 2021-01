Biden va per feina i comença a esborrar el llegat de Trump

Com si no hagués existit. La Casa Blanca de Joe Biden no va esperar que acabessin els actes de celebració de la presa de possessió per començar a esborrar el llegat de Donald Trump amb una bateria d’ordres executives. En qüestió d’hores, Biden va revertir una llarga llista d’accions preses pel seu predecessor en matèria d’immigració, medi ambient, justícia racial i pandèmia. I així serà durant els pròxims dies i setmanes, en què el mandatari pretén eliminar el rastre de quatre anys de polítiques, però també de gestos (dolents) de Trump. En una conversa virtual amb desenes de nous càrrecs de la seva administració, el 46è president dels Estats Units va fer un advertiment: qui falti al respecte a un company serà acomiadat “immediatament”.

Respecte, una paraula que va tornar a la sala de premsa de la Casa Blanca, convertida en un ring de boxa durant el mandat del republicà. Del combat pugilístic amb l’última portaveu de Trump, Kayleigh McEnany, que utilitzava les seves esporàdiques compareixences per intentar noquejar els mitjans de comunicació, a una relació civilitzada i, segons va prometre, diària amb la portaveu de Biden, Jen Psaki. En la seva primera aparició va subratllar el seu “profund respecte pel paper de la premsa lliure i independent”. Va admetre que “hi haurà moments” en què estaran “en desacord”, però, a diferència de la seva predecessora, Psaki va dir comprendre que les desavinences formen part del paper de fiscalització del poder per part del periodisme. Una de les primeres mesures simbòliques va ser la recuperació ahir de les subscripcions al Washington Post i al New York Times, les quals Trump va ordenar cancel·lar el 2019.

Retorn també a les institucions internacionals. Una de les primeres ordres de Biden va ser la d’aturar la sortida dels Estats Units de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). El doctor Anthony Fauci, principal assessor del president sobre la pandèmia de covid-19, va oficialitzar el gir de la política nord-americana en la reunió del comitè executiu d’aquesta institució, davant del qual va subratllar el “paper de lideratge mundial” de l’organització i el compromís de Joe Biden d’aportar a Washington els fons que li corresponen. A més, Fauci va anunciar que el seu país se sumarà al pla COVAX, iniciativa de l’OMS per a la distribució de vacunes a tot el planeta. Donald Trump va iniciar els tràmits per sortir d’aquest organisme de l’ONU perquè deia que estava sotmès a la Xina.

Sense perdre el temps, doncs, Biden va presentar aquest dijous el seu pla estratègic per millorar i ampliar l’accés a la vacuna i als tests i, al seu torn, per permetre la reobertura de les escoles, tancades per a milions d’estudiants. “Estem en una emergència nacional i és moment que la tractem com a tal”, va apuntar el demòcrata, que va recriminar el “tràgic cost” de la gestió del seu antecessor. El president va descriure de “fracàs total” la distribució de la vacuna i es va comprometre a “moure cel i terra” perquè arribi com més aviat millor a tots els ciutadans. Entre els seus compromisos hi ha aconseguir 100 milions de vacunacions en els primers 100 dies com a mandatari. Quan li van preguntar si no era un objectiu poc ambiciós, el president va dir que és “un bon començament” i va demanar al periodista que li donés “un respir”.

Recuperar la confiança

A través d’una bateria d’ordres executives, Biden vol agafar les regnes des del govern federal, un comandament que Trump va cedir als estats. El seu objectiu és generar confiança entre la població i incrementar el nombre de personal i d’espais per subministrar les vacunes. El demòcrata va activar també la llei de producció de defensa per augmentar la fabricació de material sanitari. I n’hi ha més: també va anunciar que tots els viatgers procedents de l’estranger hauran de presentar un test negatiu abans de pujar a l’avió i fer quarantena un cop trepitgin els Estats Units.

Acabat el mandat de Trump, correspon a Biden intentar reconduir el rumb d’una crisi sanitària que ha deixat més de 400.000 morts per ara, i que seran 500.000 el mes que ve, segons va admetre el mandatari. La seva sort al futur del país dependrà, en gran part, de com acabi gestionant la pandèmia. Segons la CNN, l’equip de Joe Biden contra el coronavirus ha començat remant a contracorrent. Fonts anònimes citades per aquest canal han descobert que no existia cap pla per a la distribució de les vacunes en l’anterior Casa Blanca. “No hi ha res a revisar”, hauria confessat una de les fonts. Una altra admetia que el buit trobat és una confirmació de la seva “completa incompetència”.