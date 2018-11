Els pro-xinesos guanyen a les eleccions locals de Taiwan

La victòria aquest dissabte de l'opositor Partit Kuomintang (KMT) en les eleccions locals de Taiwan suposa un dur revés per a l'actual govern independentista per l'aposta de l'electorat a millorar els vincles amb la Xina. L'any vinent hi ha comicis presidencials, així que els resultats s'han llegit en clau de primera volta, tot i que no es preveu un canvi radical en les relacions entre Taipei i Pequín més enllà de petits gestos d'apropament.

De moment, els resultats han suposat un tsunami en l'oficialista Partit Demòcrata Progressista, que es va imposar en les eleccions presidencials del 2106 i les legislatives del 2014 per primera vegada però que ara ha rebut un sever correctiu en perdre la meitat de les grans ciutats que governava. La presidenta, Tsai Ing-wen, ha assumit immediatament la responsabilitat de la derrota i ha anunciat a través de les xarxes socials la renúncia a seguir al capdavant del Partit Demòcrata Progressista, mentre que el primer ministre, Lai Ching-te, també ha posat el seu càrrec a disposició però Tsai no li n'ha acceptat.

El KMT, que havia governat fins fa dos anys i defensa el caràcter xinès de l'illa, ha sabut aprofitar el desgast que ha comportat al partit del govern en l'aplicació de retallades en les pensions i drets que, juntament amb l'alt cost dels habitatges, els problemes energètics i la baixada dels salaris ha fet créixer el desencontentament de la ciutadania. En paral·lel, la Xina, que reclama la sobirania de Taiwan des de la fi de la guerra del 1949, ha redoblat la pressió contra l'illa des què el 2014 Tsai es va fer amb el poder. Pequín ha augmentat les seves maniobres militars a l'estret que separa Taiwan de la Xina continental i ha aconseguit reduir fins a 17 els països aliats de Tapei. Per la seva banda, el Partit Demòcrata Progressista ha acusat la Xina d'"assetjament polític" i distribuir "notícies falses" durant la campanya electoral, un fet negat per les autoritats comunistes.