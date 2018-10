La parella de Khashoggi retreu a Trump la falta d'una investigació transparent

Hetice Cengiz, parella del periodista saudita Jamal Khashoggi, ha assegurat que la implicació dels Estats Units en la investigació sobre l'assassinat del periodista no és sincera i està esbiaixada per interessos del govern nord-americà. Així ho ha expressat Hatice Cengiz en una entrevista al canal de televisió turc Haberturk TV: "No sé fins a quin punt el govern dels Estats Units és sincer [en relació a la investigació] o fins a quin punt actua sota la influència dels mitjans i de l'opinió pública".

Cengiz, que va ser qui va alertar la policia turca perquè Khashoggi no sortia del consolat saudita, ha rebutjat viatjar als Estats Units tot i la invitació que li ha fet Donald Trump. Segons la dona, els Estats Units no estan contribuint a una investigació transparent i aclaridora dels fets, en què està implicat l'aliat de Trump, el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohamed bin Salman. Per això ha demanat específicament a Donald Trump que faci una "aportació genuïna" a la investigació i deixi de banda els interessos diplomàtics del país.

La Casa Blanca va trucar directament a la promesa de Khashoggi per fer-li arribar el seu condol i informar-la que "Washington estava seguint l'afer" del periodista saudita. Cengiz també ha precisat a l'entrevista que la trucada la va fer el secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo. El polític li va donar "salutacions de Trump" i li va transmetre un sentiment de "tristesa" per la mort de Jamal Khashoggi.

Tot i les reaccions diplomàtiques i internacionals, la professora i acadèmica turca ha assegurat que cap de les autoritats de l'Aràbia Saudita s'han posat en contacte amb ella, i que de moment no ha rebut cap amenaça, encara que des de l'assassinat del periodista està sota vigilància policial les 24 hores del dia, a petició del govern turc.