Turquia ordena la detenció de 1.112 policies acusats de colpisme

Erdogan vol eliminar qualsevol oposició

Segons l'informe d'Amnistia Internacional, Turquia ja ha detingut més de 130.000 persones a causa del cop d'estat. E ntre els privats de llibertat hi ha metges, policies, professors, estudiants i molts treballadors públics. Erdogan els acusa de tenir "vincles amb grups terroristes". No han rebut cap tipus d'indemnització i, segons l'estudi d'Amnistia, la comissió creada per revisar les destitucions és "lamentablement inadequada per a aquest propòsit".