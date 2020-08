Detingut l''heroi' d''Hotel Ruanda' per terrorisme

Hollywood va fer de l’hutu Paul Rusesabagina un heroi del genocidi de Ruanda portant la seva història de salvador a la pel·lícula Hotel Ruanda. Però 26 anys després hi ha hagut un gir de guió i la policia del petit país africà l’acusa d’estar al darrere presumptament d’una oganització terrorista. Rusesabagina, de 66 anys, ha comparegut aquest dilluns emmanillat i en silenci, exhibit pels agents com un gran trofeu. La llista dels delictes que li imputen és llarga i, a banda del terrorisme, hi ha incendis, segrest i assassinats perpetrats contra civils ruandesos innocents i desarmats en territori ruandès a través del seu Moviment Ruandès pel Canvi Democràtic (MRCD).

RIB STATEMENT ON THE ARREST OF PAUL RUSESABAGINA



1. RIB informs the general public that, through international cooperation, Paul Rusesabagina was arrested and is in the custody of RIB. — Rwanda Investigation Bureau (@RIB_Rw) August 31, 2020

L’abril del 1994 Rusesabagina era el director de l’Hotel des Mille Collines de Kigali, on va protegir i salvar de la mort més de 1.200 tutsis, que van aconseguir resguardar-se al complex hoteler de l’ira dels matxets. En 100 dies, més de 800.000 persones –tutsis, hutus moderats i twes– van ser assassinades davant la incredulitat i la passivitat de la comunitat internacional.

Tot i que en moltes ocasions es va qüestionar la gesta de Rusesabagina, la història va acabar a la gran pantalla en una cinta protagonitzada per Don Cheadle el 2004. Un any després el mateix George W. Bush li penjava al coll la Medalla de la Llibertat per la seva heroïcitat i valentia. La pel·lícula va ser un èxit de taquilla i sobretot de conscienciació de les matances que van dessagnar Ruanda entre l’abril i el juliol del 1994 en una confrontació tribal que va traspassar fronteres. La regió dels Grans Llacs encara se'n ressent.

651x366 Rusesabagina rebent la Medalla de la Llibertat de mans del president George W. Bush per la seva protecció dels tutsis en el genocidi, el 9 de novembre del 2005 / EFE Rusesabagina rebent la Medalla de la Llibertat de mans del president George W. Bush per la seva protecció dels tutsis en el genocidi, el 9 de novembre del 2005 / EFE

Oposició a Kagame

Amb la pel·lícula, Rusesabagina es va convertir en la cara humana i amable de les matances, però no tothom va acceptar que hagués actuat com un heroi. Coincidint amb el vintè aniversari del genocidi, Edouard Kayihura va desmuntar la versió que santificava l’hutu i a Inside the Hotel Rwanda recull els testimonis de supervivents del genocidi com ell mateix per retratar un Rusesabagina que extorsiona les víctimes que suposadament protegia. En un to sarcàstic, l’escriptor s’ha limitat a comentar la notícia de la detenció de l’exhoteler escrivint un breu missatge: "L'heroi implicat en terrorisme ha sigut arrestat".

@KerryZukus Hôtel Rwanda, hero implicated in terrorism case was arrested pic.twitter.com/sA6riwcn3T — Edouard Kayihura (@Edouardka) August 31, 2020

El ressò de la pel·lícula va facilitar a Rusesabagina un aparador per a les seves aspiracions polítiques posteriors, sempre com un dels grans opositors al president Paul Kagame, un exguerriller tutsi que ha aconseguit en les dues dècades de mandat fer de Ruanda un país estabilitzat i ben vist per Occident, malgrat les denúncies de repressió i persecució contra la dissidència.

El govern de Kigali no només no tolera cap missatge que qüestioni la versió oficial del genocidi, que situa com a úniques víctimes els tutsis i no admet les acusacions que els milicians tutsis també van cometre massacres, sinó que castiga les veus dissidents. No és el primer cop que Rusesabagina està sota sospita per finançar activitats terroristes i negar el genocidi tutsi. Fa una dècada, Victoire Ingabire, l’opositora de Kagame coneguda com la Mandela ruandesa, va defensar la figura de Rusesabagina, que en una entrevista a Efe va qualificar el president ruandès de "dictador milionari".

La policia ruandesa no ha explicat on va detenir Rusesabagina, que viu a l’exili entre Bèlgica i els Estats Units, i s’ha limitat a dir que ha sigut possible gràcies a la cooperació internacional.