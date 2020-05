Rússia ja és el segon país amb més contagis, només superat pels Estats Units

Just quan el país es troba en el pic dels contagis, milions de russos han començat a treballar aquest dimarts un cop el govern de Vladímir Putin ha donat per acabat el permís remunerat de sis setmanes que va implementar per fer front al coronavirus. En una progressió que es va accelerar la setmana passada, Rússia s'ha convertit en el segon país en nombre de positius, només superat pels Estats Units. Segons fonts sanitàries, des que va arrencar el brot s'han diagnosticat 232.200 casos. Malgrat l'increment de la corba, el país manté una taxa de mortalitat molt baixa, amb 2.116 decessos confirmats, lluny de les xifres d'Espanya o Itàlia.



Precisament, el virus ha tornat a entrar al Kremlin. El portaveu presidencial, Dmitri Peskov, ha anunciat que està sent tractat de covid-19 a la mateixa clínica on va ingressar el primer ministre, Mikhaïl Mixustin, el 30 d'abril. Peskov ha subratllat en declaracions a l'agència russa Interfax que l'últim cop que va tenir contacte amb Putin va ser fa un mes.

Els primers que han tornat a la feina són els que treballen en el sector industrial i en la construcció, i, en un Moscou encara enmig de les restriccions imposades pel confinament, s'han deixat notar els operaris en la via pública. Només 24 hores abans, i quan les dades epidemiològiques situaven Rússia com a quart país en el rànquing de més positius, Putin havia anunciat per sorpresa l'aixecament gradual de les mesures de confinament per no perjudicar encara més una economia tocada per la reducció del consum del petroli. El mes de vacances pagades que havia anunciat a finals de març es va convertir en sis setmanes de permís, però ha assegurat que el govern continuarà donant ajudes econòmiques als treballadors que encara no han pogut reiniciar la seva activitat habitual i als col·lectius més colpejats per la crisi. En aquestes setmanes de confinament l'atur s'ha doblat i són 14 milions els treballadors que han perdut la feina.

651x366 Putin escoltant el cap de la petrolier Rosneff, en la seva tornada a la feina / ALEXEI DRUZHININ / AFP Putin escoltant el cap de la petrolier Rosneff, en la seva tornada a la feina / ALEXEI DRUZHININ / AFP

El mateix Putin s'ha autoimposat deixar el teletreball i tornar a l'activitat normal. Dissabte ja va aparèixer en els actes de commemoració del 75è aniversari de la victòria sobre Alemanya a la Segona Guerra Mundial, i aquest dimarts s'ha reunit amb Ígor Setxin, president de la principal petroliera del país, Rosneft, amb qui ha abordat la situació del mercat internacional. A les imatges de la televisió tots dos apareixen asseguts a banda i banda d'una taula però sense dur ni mascaretes ni guants protectors.

Desescalada asimètrica

El Kremlin ha donat màniga ampla als governs regionals per alleugerir o endurir les restriccions establertes al març en funció del balanç a cada zona, en una estratègia de desconfinament gradual i asimètric, perquè "la lluita contra l'epidèmia no ha conclòs" i el risc de contagi encara és latent en segons quines zones, admet el president. Moscou, per exemple, mantindrà les seves pròpies mesures de bloqueig fins al 31 de maig. Els habitants de la capital russa completaran, així, dos mesos d'aïllament, tret dels casos d'emergència o de treballadors d'activitats essencials i ara els de la indústria i la construcció.

Més ajudes socials

Putin també ha anunciat un nou paquet d'ajudes per a la població que inclou subsidis per a 27 milions de menors d'edat. També continuen prohibits els actes multitudinaris. I la població de més de 65 anys i els malalts crònics han de continuar tancats a casa.

Mentre els russos tornen a la feina i intenten capejar el temporal de la crisi, el govern ha sortit al pas de les crítiques dels que acusen el Kremlin de maquillar les dades dels decessos per coronavirus. En una roda de premsa online, Tatiana Gólikova, vice primera ministra russa, ha negat la manipulació de dades i ha ratificat que els índexs de mortalitat són 7,6 cops més baixos que els registrats als països occidentals. No obstant això, alguns mitjans revelen que el nombre de morts a Moscou ha pujat un 20% respecte a la mitjana de l'última dècada i sostenen que les dades oficials només inclouen un terç dels morts per coronavirus.

Les crítiques al recompte també provenen dels mateixos professionals sanitaris, que qüestionen les dades oficials perquè constaten que hi ha entre 10 i 20 morts diaris als hospitals. Però alguns experts disculpen el Kremlin i assenyalen directament les autoritats regionals de minimitzar els balanços, que, diuen, a l'hora d'enviar les seves estadístiques tendeixen a reduir xifres per complir així els objectius marcats des de Moscou.