El president del Salvador militaritza els carrers sense el suport del Congrés

Envoltat de desenes de militars, el president del Salvador va anunciar la militarització dels carrers del país centreamericà. Fins a 1.400 soldats van jurar el càrrec i un cop acabin la instrucció treballaran al costat dels policies en la lluita contra les bandes de delinqüència.

La decisió presidencial ha generat un enfrontament entre el president i l’Assemblea Legislativa perquè l’oposició s’ha negat a aprovar una partida extra per finançar els nous militars. “Són dies difícils en què vostès han decidit donar suport i protegir el poble salvadorenc, en què sabem que la majoria de polítics estan protegint delinqüents”, va dir Bukele durant l’acte oficial davant de l’edifici del Parlament. A diferència de fa una setmana, quan el mandatari va fer entrar un grup de militars armats a l’interior de l’hemicicle en la sessió en què es debatia el finançament de l’anomenat Pla Control Territorial, ahir el president va mantenir la tropa a l’exterior. A l’abandonar l’acte oficial, Bukele es va adreçar als militars per dir-los que la seva dedicació i tasca en favor de la seguretat del país “no poden ser recompensades per ningú, només per Déu”. El president, que es va negar a parlar amb la premsa, va denunciar que els mateixos diputats que accepten pagar als delinqüents per “matar salvadorencs” es neguen a pagar per la seguretat de la societat.

Aval per al crèdit

El Pla Control Territorial va ser llançat el juny del 2019 i les dues primeres fases, segons va assegurar recentment el mandatari salvadorenc, van ser finançades amb recursos propis del govern. Per a la tercera fase, que es desplega ara, no en tenia prou i va haver de demanar un préstec bancari per valor 109 milions de dòlars. Per obtenir els diners, però, necessita tenir l’aval d’almenys 56 diputats, xifra que suposa una majoria qualificada de l’Assemblea.

La negativa de la cambra a satisfer el controvertit president va dur Bukele a pressionar els parlamentaris fins al punt que el 9 de febrer el president va irrompre a la seu de l’òrgan legislatiu amb militars i policies, i va amenaçar amb una insurrecció del poble.

L’experta en temes de seguretat Jeannette Aguilar va dir a l’agència Efe que el president Bukele ha col·locat, com a principal protagonista de la seva estratègia de seguretat, l’exèrcit -institució que no es presenta únicament com la seva principal arma contra les bandes, sinó també com un escut davant dels seus adversaris-. Diverses organitzacions humanitàries han alertat que el pla pot incórrer en violacions dels drets humans que es podrien generar al treure militars als carrers per les tasques de seguretat en un país que té encara present els efectes de la guerra civil.