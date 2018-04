El salvavides dels socialistes a França

A França poca gent el coneix, però ara mateix és l’única esperança per reflotar una formació que ja fa anys que va a la deriva. Olivier Faure és el suposat salvavides dels socialistes francesos. Aquest cap de setmana serà nomenat primer secretari del partit al congrés que la formació celebra a Aubervilliers, a prop de París. “Vull fer una política molt d’esquerres però molt realista”, va anunciar Faure quan va ser escollit nou líder socialista a les eleccions internes del partit el passat mes de març. Aleshores va aconseguir el 48,5% dels vots en uns comicis en què van participar molt pocs militants: només uns 30.000 dels 102.000 que té el partit.

Això, però, no sembla ser cap inconvenient per a qui serà el flamant primer secretari socialista. De fet, d’experiència no n’hi falta. Amb gairebé 50 anys (els farà aquest agost), Faure ha dedicat gairebé tota la seva vida a la política, excepte quatre anys que va dirigir una empresa (entre el 1993 i el 1997). Va ingressar al Partit Socialista als 16 anys. Llicenciat en dret i ciències polítiques, va ser assessor de l’expresident François Hollande i de l’antic primer ministre Jean-Marc Ayrault, i fins ara presidia el grup parlamentari socialista a l’Assemblea Nacional. Qui el coneix assegura que és una persona molt eficient, malgrat que sempre s’ha mantingut a l’ombra. Els seus detractors recorden que la seva oratòria és nefasta: els seus discursos són summament avorrits.

Faure ha promès que farà “renéixer” -paraules textuals- el Partit Socialista. Però no ha especificat, de moment, com ho aconseguirà, tot i que tothom dona per fet que la formació farà un clar viratge cap a l’esquerra després que, durant el mandat de François Hollande, bona part de les seves figures principals es desplacessin ideològicament cap a la dreta i el partit ho pagués molt car: es va enfonsar electoralment a les últimes votacions.

A l’esquerra, el Partit Socialista haurà de competir en idees i propostes amb la França Insubmisa de Jean-Luc Mélenchon; i a la dreta, amb el partit d’Emmanuel Macron, En Marxa. En conseqüència, haurà de buscar un espai propi a l’escena política.

Pèrdua de militants

Un altre repte de Faure serà recuperar afiliats. El Partit Socialista no només s’ha enfonsat electoralment, sinó també en nombre de militants. L’any 2006 en tenia 280.000. En l’actualitat només compta amb 102.000, dels quals “tan sols 20.000 són realment actius”, segons dades del diari Le Parisien.

El que serà el nou primer secretari socialista està acostumat a moure’s com peix a l’aigua en tot tipus d’escenaris. Fill d’un inspector fiscal i d’una infermera vietnamita, va néixer als Alps però va passar la seva infància a l’illa de la Reunió, un territori d’ultramar a l’oceà Índic. També ha residit als suburbis de París, que en el seu dia van ser zones de concentració de votants socialistes, però que ara han esdevingut espais electorals del Front Nacional de Marine Le Pen o de la formació d’esquerra de Mélenchon.

“Vull renovar la vida política, buscar nous talents, noves cares i nous projectes”, ha assegurat Faure amb un discurs que, salvant les distàncies, té algunes similituds amb el que va catapultar Emmanuel Macron electoralment l’any passat. De moment, però, és una incògnita saber si Faure obtindrà uns resultats tan bons com el seu contrincant. Ara, primer s’ha de guanyar el favor dels seus: els militants socialistes.