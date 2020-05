Itàlia avança al 18 de maig la reobertura de restaurants amb clients

Dilluns, 18 de maig. La data l'assenyala en vermell llampant el sector de la restauració a Itàlia perquè serà el dia en què es permeti la reobertura de bars i restaurants, dues setmanes abans del previst gràcies a l'aturada en la transmissió de nous contagis. El govern de Giuseppe Conte ha cedit a les regions la competència per decidir la represa de l'activitat en un dels sectors que més ha patit els efectes del confinament, perquè van ser els primers establiments que es van tancar al detectar-se el brot.

En una reunió virtual, Conte i els governadors de les regions han acordat que seran els executius regionals els que tinguin l'última paraula, sempre en funció que les dades epidemiològiques no detectin cap repunt de contagis i que els establiments segueixin amb els criteris de seguretat que quedaran recollits en un protocol que es publicarà els pròxims dies. L'executiu de Roma manté la potestat d'ordenar els tancaments si hi ha un rebrot imprevist en alguna de les zones. Calàbria ja havia intentat fa uns dies tirar pel dret autoritzant la reobertura de locals, però finalment la decisió va ser anul·lada per la justícia.

Itàlia, que va ser el primer gran focus europeu del coronavirus a finals de febrer, va iniciar el 4 de maig el procés progressiu de desescalada per recuperar el ritme d'una economia estancada, com la resta del món. A les indústries manufactureres i a la construcció les havia de seguir el dilluns 18 la reobertura de portes de biblioteques, museus i botigues. La pressió dels propietaris de locals de restauració ha fet que finalment Conte es replantegi el reinici del sector: els establiments podran atendre des del primer dia clients a l'interior i no només, com s'havia previst, oferir un servei de menjars per emportar a casa.

Els locals hauran d'adaptar-se a noves normes per donar més espai als comensals, que hauran de fer servir mascarates a l'interior del local, excepte quan mengin, esclar. A Roma, la discussió se centra ara en si s'augmentarà l'espai destinat a les terrasses per garantir les distàncies de seguretat.